Na de al dan niet fout geparkeerde politieauto: waar mag je (niet) parkeren, en wat is het verschil met stilstaan? TT

26 januari 2018

15u08 2 De vraag of een politieauto aan een zebrapad in Schilde verkeerd geparkeerd stond of niet , zorgt al de hele dag voor verhitte discussies bij veel lezers. De politie geeft nu wel toe in fout te zijn, maar de regels rond stilstaan en parkeren zijn vaak allerminst duidelijk. Wij doen een poging ze voor u toch op een rijtje te zetten.

Allereerst deze waarschuwing: simpel zijn de regels rond stilaan en parkeren in het verkeersreglement niet. Ze zijn uitgebreid, en in de praktijk zijn ze regelmatig voer voor discussie, zoals vandaag. De politie verduidelijkte in het geval van Schilde alvast dat de auto fout geparkeerd staat omdat het volgens hen om een verharde berm gaat die als een trottoir moet worden beschouwd. Met het zebrapad had het niets te maken.

1. Het verschil tussen stilstaan en parkeren

Om de discussie meteen voor eens en voor altijd de wereld uit te helpen: wat is nu juist het verschil tussen 'stilstaan' en 'parkeren'? Want het heeft niets te maken met hoe lang je stilstaat, of je motor nog draait of niet, of wat dan ook.

Stilstaan doe je enkel wanneer je iemand laat in- of uitstappen of je auto in- of uitlaadt, of dat nu 1 minuut of 1 duurt. Parkeren doe je wanneer je langer stilstaat dan nodig voor het in- of uitstappen of in- of uitladen.

Stop je om een krant te gaan kopen, dan parkeer je dus, ook al duurt dat maar een minuut. Ook wanneer iemand uitstapt en jij die minuut blijft zitten, parkeer je. Ben je daarentegen een uur lang een verhuiswagen aan het uitladen, dan staat die verhuiswagen al die tijd stil.

Stilstaan is dus ook niet hetzelfde als stoppen voor een rood verkeerslicht of in de file. Dan neem je nog altijd deel aan het verkeer.

2. De algemene regels

Stilstaan en parkeren doe je in principe op een parkeerstrook of als er een berm is, op die berm. Binnen de bebouwde kom mag je niet parkeren op de verhoogde berm, het mag enkel op de gelijkgrondse berm.

Parkeer je of sta je stil op de berm, dan moet je langs de buitenkant altijd minstens 1,5 meter vrijlaten voor de doorgang van voetgangers, en als dat niet kan, gedeeltelijk op de rijbaan gaan staan. Is er geen berm, dan moet je in principe op de rijbaan staan.

3. Waar is zowel stilstaan als parkeren verboden?

De algemene regel is dat je nergens mag stilstaan of parkeren waar dat een gevaar of hindernis voor andere weggebruikers zou kunnen vormen. Het verkeersreglement somt een aantal specifieke plaatsen op, maar het kan dus om meer plaatsen gaan. Vaak kan het verbod ook opgeheven worden door blauwe parkeerborden die parkeren toelaten.

Op de trottoirs en binnen de bebouwde kom op de verhoogde berm. Op de gelijkgrondse berm mag je dus wel stilstaan of parkeren. Vraag is in de praktijk wat het verschil is tussen een trottoir en berm. In het voorbeeld van de politiewagen zegt de politie dat ze de berm als een trottoir beschouwt omdat ze verhard is met rubberen matten, maar daarover bestaat in het verkeersreglement niet echt duidelijkheid.

Op fietspaden en op minder dan vijf meter van (dus zowel vóór als na) de plaats waar het fietspad begint of eindigt, zowel op de rijbaan als op de berm.

Op zebrapaden en oversteekplaatsen voor fietsers en bromfietsers en enkel op de rijbaan op 5 meter vóór die plaatsen (dus wel op de berm).

Op overwegen.

Op de rijbaan in tunnels en onder bruggen.

Op de rijbaan bij de top van een helling en in een bocht.

Op minder dan vijf meter van de hoek van een kruispunt.

Op minder dan 20 meter voor verkeerslichten op kruispunten.

Op minder dan 20 meter voor verkeerslichten buiten kruispunten of voor verkeersborden, wanneer je auto met lading niet hoger is dan 1,65 meter en de onderkant van het bord op tenminste 2 meter hoogte hangt.

Bij een verkeersbord 'verboden stilstaan en parkeren' (blauw bord met rood kruis). De pijl omhoog wijst op het begin van het verbod, de pijl naar beneden op het einde.

4. Waar is enkel het parkeren verboden?

Op deze plaatsen mag je dus wel iemand laten in- of uitstappen of laden of lossen, enkel parkeren is er verboden.

Op minder dan 1 meter voor als achter een ander voertuig en op elke plaats waar je het instappen in of het wegrijden van een ander voertuig zou verhinderen.

Op minder dan 15 meter zowel voor als achter een bord dat een bus- of tramhalte aanwijst.

Voor een inrit, garage of de toegang van andere parkeerplaatsen.

Aan een hindernis waar voetgangers of fietsers omheen moeten om errond te stappen of te fietsen.

Waar je treinen of trams zou hinderen.

Op de rijbaan langs de gele onderbroken streep.

Wanneer de vrije doorgang op de rijbaan minder dan 3 meter breed zou worden.

Buiten de bebouwde kom op een voorrangsweg.

Op een rijbaan met rijstroken.

Tegenover een ander stilstaan of geparkeerd voertuig, waardoor andere voertuigen nog moeilijk kunnen kruisen.

Op parkeerplaatsen voor gehandicapten.

Bij het verkeersbord 'parkeren verboden' (blauw bord met rode streep).