Na de aanslag in Luik dient de vraag zich opnieuw aan: wat is terrorisme en wat niet? Religieus motief lijkt steeds vaker een voorwendsel van wie geen levensverwachting meer heeft Guy Van Vlierden

30 mei 2018

17u23

Bron: Eigen berichtgeving 0 Of een aanslag zoals die in Luik een daad van terrorisme is, valt niet altijd onomwonden te zeggen. Cruciaal is wat de dader tot zijn actie heeft bewogen — en dat kan een mengeling van motieven zijn.

De vraag wat terrorisme is en wat niet, leidt vaak tot verhitte debatten. Zo klagen moslims geregeld dat geloofsgenoten die een aanslag plegen onmiddellijk doorgaan voor terroristen, terwijl een andersdenkende die precies hetzelfde doet al gauw "verward" en "onstabiel" wordt genoemd. Veel van die gevoeligheid vloeit uit een misvatting voort: dat terrorisme erger is dan elke andere vorm van blind geweld, met name. Dat is niet zo. Doden zijn doden. Of iets terrorisme is, doet er uitsluitend toe om de feiten te kunnen begrijpen en een herhaling tegen te gaan.

Dat ook bewindslui vaak nog worstelen met de definiëring van terrorisme, toonde Binnenlandminister Jan Jambon (N-VA) dinsdagavond in Terzake aan. "Om te spreken over terreur, moet er ook een opdrachtgever zijn", zo stelde hij daar — wat bijvoorbeeld zou betekenen dat de slachtpartij die de rechts-extremist Anders Behring Breivik zeven jaar geleden in Noorwegen aanrichtte, geen daad van terrorisme was.

