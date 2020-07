Exclusief voor abonnees

Na coronacrisis steeds meer flexibiliteit gevraagd van werknemers: wat is het ‘AQ’? En hoe kan je het zelf testen?

Bieke Cornillie

16 juli 2020

17u58

0

Gezocht: m/v met groot aanpassingsvermogen. Want na het IQ en het EQ staat nu ook het AQ hoog in de sollicitatiechecklist. Het ‘Adaptability Quotiënt’ is de mate waarin iemand zich vlot kan plooien naar nieuwe en onverwachte werksituaties. “Wie niet over voldoende AQ beschikt, zal het moeilijk krijgen.”