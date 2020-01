Na Carrefour halen nu ook andere supermarkten kangoeroevlees uit de rekken ttr

17 januari 2020

12u09 1 Na Carrefour halen nu ook Makro, Cora, Match en Spar kangoeroevlees uit de rekken in België. Dat bericht dierenrechtenorganisatie GAIA vandaag. “Een week geleden riepen we de mensen op om de supermarkten te contacteren die nog kangoeroevlees verkopen”, zegt GAIA-directeur Ann De Greef. “Er werd massaal gehoor gegeven aan onze oproep: de supermarkten werden overspoeld met Facebookberichten, e-mails en telefoontjes.”

Delhaize, Colruyt, Aldi, Carrefour en Lidl schrapten kangoeroevlees eerder al uit hun aanbod. Nu volgen ook Makro, Cora, Match en Spar. GAIA roept ook federaal minister van Economie Nathalie Muylle (CD&V) op om de import van kangoeroevlees te verbieden. “Voorlopig reageert ze enkel door de Europese paraplu open te trekken. Bijzonder jammer”, klinkt het bij GAIA.

“Muylle zegt dat het aan Europa is om zo een verbod op te leggen maar dat is nonsens”, weet De Greef. “België voerde in 2008 een handelsverbod in op zeehondenbont en verbood in 2006 al de handel in honden- en kattenbont.” Ook het parlement kan via een wetsvoorstel de import van kangoeroevlees verbieden.

180.000 kangoeroes

België alleen al was in 2016 goed voor 27 procent van de Australische vleesexport. Dat betekent dat ons land op één jaar tijd meer dan 632 ton kangoeroevlees heeft geïmporteerd, goed voor 180.000 kangoeroes. Die import leverde in 2016 meer dan 4,3 miljoen Australische dollar of ongeveer 2,7 miljoen euro op, zo staat in het persbericht van GAIA te lezen.

De Australische regering plant het komende jaar ongeveer 6 miljoen kangoeroes te laten doden. “Alsof de kangoeroejacht op zich al niet wreed genoeg is, is zelfs in tijden van uiterste nood het buideldier een doelwit. Alsof er nog niet genoeg Joeys hun moeder verloren, wordt hun moeder nu ook nog gedood door de kogel. Het is een regelrechte schande”, zegt De Greef nog.

GAIA richt zijn pijlen na de supermarkten nu ook op Colmar. “Ze blijven kangoeroevlees op hun menu zetten, ondanks de horror. We hebben alle supermarkten overtuigd om dat martelvlees uit de rekken te halen. Als Colmar GAIA een beetje kent, weten zij dat wij niet opgeven tot ook zij ophouden met de verkoop.”