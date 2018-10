Na Brusselse Justitiepaleis komt ook in het Egmontpaleis een deel van het plafond los ADN

02 oktober 2018

10u03

Bron: Belga 0 Niet alleen in het Brusselse Justitiepaleis, maar ook in het Egmontpaleis op de Zavel is een deel van het plafond losgekomen. Dat meldt de Franstalige openbare omroep RTBF vandaag.

Bruxelles: quand un morceau d'un plafond du Palais d'Egmont s'effondre https://t.co/9dSNGYyPxa pic.twitter.com/MDnkVNMp3d TwitPolitique - RTBF(@ TwitPolitique) link

Het incident deed zich kort voor de zomer voor in de majestueuze salon met wandtapijten, die vooral gebruikt wordt voor cateringevenementen en plechtige ontvangsten van buitenlandse mandatarissen.

Op foto's die van de schade genomen zijn en door de RTBF werden gepubliceerd, is te zien hoe een deel van het lijstwerk van het plafond verdwenen is. In de plaats zit een gat van ongeveer een halve vierkante meter. Volgens de RTBF brak een zwaar stuk pleisterwerk af en beschadigde dat een stoel die er net onder stond. De Regie der Gebouwen heeft het incident bevestigd.



In de salon worden voorlopig geen evenementen meer georganiseerd. Er wordt onderzocht hoe het plafond beschadigd is kunnen raken, mogelijk is de oorzaak bij een woekerende schimmel te zoeken. Pas in het voorjaar van 2019 zou het onderzoek afgerond zijn.

Meer over RTBF