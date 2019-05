Na Brussels Airport, Brussels Airlines en TUI fly ook Waals front tegen skeyes: “Geen betrouwbare partner meer” LH

21 mei 2019

14u04

Bron: Belga 1 Luchthavenuitbater Brussels Airport, luchtvaartmaatschappij Brussels Airlines en TUI fly starten een kort geding tegen luchtverkeersleider skeyes. De drie Belgische luchtvaartspelers eisen samen “een ononderbroken dienstverlening van skeyes, op straffe van dwangsommen”, zo kondigt Brussels Airport aan. Ook de Waalse luchthavens en Sowaer, het agentschap dat de luchthavens beheert, zullen een eenzijdig verzoekschrift indienen.

De drie hekelen dat de voorbije maanden het luchtruim minstens een op de drie dagen gedeeltelijk of volledig gesloten is geweest, met zware, ook financiële gevolgen voor luchthaven en maatschappijen. “We eisen in een gezamenlijke procedure een garantie van skeyes op de continuïteit van het luchtverkeer in België zodat de passagiers niet langer het slachtoffer zijn van acties bij de luchtverkeersleider”, klinkt het in een persbericht.

Het kort geding werd vorige week ingediend. “Deze voormiddag vond de inleidende zitting plaats. Daar werd beslist dat de pleidooien op 18 juni zullen plaatsvinden”, zegt Nathalie Pierard, woordvoerster van Brussels Airport.

Verlenging van dwangsommen

Het kort geding staat los van het eenzijdig verzoekschrift dat Brussels Airlines vorige week indiende. Daarbij kreeg ze de rechter zover om dwangsommen op te leggen aan skeyes als er nog vluchten vertraging oplopen of geannuleerd moeten worden door storingen bij de luchtverkeersleiding. Die vergoedingen kunnen oplopen tot 20.000 euro per vlucht. Brussels Airlines heeft intussen een verlenging van die dwangsommen gevraagd, aldus woordvoerster Wencke Lemmes. Ze lopen momenteel tot 26 mei om middernacht. Ook lowcostmaatschappij Ryanair zou over juridische stappen nadenken.

Waals minister: “Trop is te veel”

“Trop is te veel”, vindt de Waalse minister verantwoordelijk voor de Waalse luchthavens, Jean-Luc Crucke. “Skeyes is geen betrouwbare partner meer.” Hij kondigde een “vastberaden” Waals front aan tegen de luchtverkeersleider. Het strategisch comité van Sowaer zal bijeengeroepen worden om een actie ten gronde te starten met oog op schadevergoedingen. Minister Crucke herhaalde ook dat er een studie besteld werd om te bekijken of skeyes omzeild kan worden.

De raad van bestuur van de luchthaven van Charleroi komt donderdag bijeen om zich over de volgende stappen uit te spreken. Die van Liege Airport wordt met spoed bijeengeroepen. Het strategisch comité van Sowaer zou in de loop van de week samenkomen.