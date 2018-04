Na Brussel en Wallonië nu ook Samenlevingsdienst in Vlaanderen SI

11 april 2018

15u19

Bron: Belga 0 In Mechelen is woensdag de Samenlevingsdienst officieel van start gegaan. Jongeren tussen 18 en 25 krijgen de kans zich gedurende zes maanden vrijwillig in te zetten voor de maatschappij. Ze ontplooien zichzelf en krijgen beter zicht op hun plaats in onze maatschappij. In Mechelen zijn 15 jongeren gestart, de eersten in Vlaanderen. Sinds het begin van de oprichting in Wallonië en Brussel stapten al zo'n 500 jongeren in het traject.

De Samenlevingsdienst biedt jongeren de kans zich zes maanden in te zetten voor de gemeenschap. Dit kan door zich aan te sluiten bij gastorganisaties die actief zijn in natuur, cultuur, zorg of sport, zowel met jongeren als met ouderen. Bedoeling is de jongeren een periode van verrijking aan te bieden, zodat ze hun plaats in de maatschappij beter kunnen vinden. Anderzijds wil Samenlevingsdienst ook een impact hebben op de maatschappij door bruggen te slaan tussen mensen.

"Jongeren van vandaag willen zelf engagement opnemen", zegt Céline Rimaux, coördinator Platform voor de Samenlevingsdienst Vlaanderen. "Uit onderzoek blijkt dat maar liefst 63 procent van de Belgische jongeren meer betrokken wil zijn en bezig is met maatschappelijke thema's. Burgerschap kan je aanleren, wij bieden de kans aan jongeren tussen 18 en 25 om vrijwillig in te stappen."

Engagement maakt samenleving beter

De stad Mechelen is pilootstad en werkt voor dit project samen met het Europees Sociaal Fonds en de Vlaamse Gemeenschap. "De inzet van deze jongeren is belangrijk voor de gemeenschap maar ook voor zichzelf want ze krijgen er meer eigenwaarde door", zegt Mechels schepen en voorzitter Sociaal Huis Koen Anciaux (Open Vld). "Verschillende generaties hebben elkaar nodig en kunnen wat van elkaar leren", vult burgemeester Bart Somers (open Vld) aan. "Een stad is maar zo sterk als haar inwoners, dit engagement maakt de samenleving beter."

De gastorganisaties zijn veelal vzw's en lokale overheden. De invulling van het zes maanden durende traject wordt in samenspraak met alle betrokkenen besproken. "Het moet wel waardevol zijn, onze jongeren mogen niet de rol van goedkope werkkrachten toebedeeld krijgen", besluit Céline Rimaux.

Meer info via www.samenlevingsdienst.be