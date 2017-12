Na bezoek aan New York: Geens pleit voor eenheid van commando Brusselse politie TT

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V). Na een werkbezoek aan de New Yorkse politie is federaal minister van Justitie Koen Geens (CD&V) er nog meer van overtuigd dat de Brusselse politie aangestuurd moet worden door é én commando. "Wat niet in dit regeerakkoord staat, kan wel in het volgende staan."

Geens was in de Amerikaanse grootstad om zich voor te bereiden op de komende ontmoeting met de conferentie van burgemeesters in Brussel naar aanleiding van de rellen van afgelopen weken en de kritiek op zes aparte Brusselse politiezones.

"De oplossing voor meer veiligheid is een eenheid van commando en politie die dicht bij de mensen staat", zo luidt Geens' belangrijkste conclusie na zijn bezoek aan het New York Police Department (NYPD). Hij sprak er onder andere met commissaris James O’Neill, verantwoordelijk voor de volledige politiezone van New York.

Eenheid van commando

"De politiecommissaris wordt aangesteld door de burgemeester en hij bepaalt de strategie om de criminaliteit in de stad aan te pakken", zegt Geens. "New York telt 11 miljoen inwoners. De commissaris leidt een korps van 54.000 mensen waarvan 36.000 politieagenten en 18.000 mensen met een administratief statuut. En hoewel er verschillende grote districten bestaan en daaronder 123 zones met verschillende commissarissen en ondercommissarissen draagt hij wel de eindverantwoordelijkheid van het politiebeleid in de stad. Iedereen werkt onder hem en samen in voor de veiligheid van hun stad."

New York kan dan ook een voorbeeld zijn voor Brussel, aldus Geens. "Deze wereldstad slaagt er in om met eenheid van commando de veiligheid van de mensen te garanderen. Uiteraard blijven er verschillende zones bestaan, maar de essentie is dat het politiewerk niet stopt aan de grens van een zone. Door één man verantwoordelijk te maken voor het politioneel beleid in de stad zoekt hij de meest optimale werking van alle diensten."

Regeerakkoord

De Vlaamse partijen in Brussel zijn al jarenlang vragende partij voor één Brusselse politiezone, maar de Franstalige partijen willen niet aan de zes bestaande zones raken. Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) zou de fusie kunnen opleggen, maar zou daarmee een regeringscrisis uitlokken. Het regeerakkoord zegt er namelijk niets over. Maar: "Dingen die niet in het regeerakkoord staan kunnen altijd in het volgende regeerakkoord staan", zei Geens in De ochtend op Radio 1.

"Ik denk wel dat de tijd tussen nu en een volgende regering, wie daar ook in zit, moet gebruikt worden om daar heel ernstig over na te denken. En het is in dat perspectief dat ik samen met collega Jambon in de volgende weken met de Brusselse burgemeesters zal spreken. Het is heel duidelijk - België kennende - dat dit niet voor morgen is, maar wat niet is kan nog komen en het is altijd nuttig om in het buitenland te zien hoe het werkt."

Nabijheidspolitie

Tegelijkertijd heeft New York een nabijheidspolitie. "Een patrouille moet nu samenwerken met de burgers die zij beschermen. Agenten worden week na week op dezelfde plaatsen ingezet en op dezelfde uren. Zo leren ze de buurt grondig kennen en kunnen ze ten dienste staan van de gemeenschap. Meer dan de helft van de zones werkt momenteel op deze manier."

Bovendien dragen New Yorkse agenten bodycams, die de politie beschermen tegen geweld door burgers, "maar evengoed de burgers die het slachtoffer worden van geweld door politie".

Aantal moorden historisch laag

Het resultaat is er dan ook, zegt de federale Justitieminister. In de eerste helft van 2017 zijn de schietpartijen met 30 procent gedaald. Het percentage moorden is daardoor historisch laag en het aantal ondervragingen, fouilleringen en vasthoudingen liep terug van 685.724 in 2011 naar 22.929 in 2015.

"De top van de politie kiest er resoluut voor dat de agenten op straat dicht bij de mensen moeten staan. De initiatieven in tonen aan dat bestuurlijke handhaving niet leidt tot absolute willekeur. Die bestuurlijke handhaving is enkel mogelijk als de principes van de rechtsstaat gehandhaafd blijven. Geen willekeurige aanhoudingen en het gebruik van bodycams hebben op vijf jaar geleid tot een herwonnen vertrouwen in de politie en het gelooft dat zij er echt zijn voor de gemeenschap. Dat is broodnodig om agressie, rellen en uiteindelijk criminaliteit te voorkomen."