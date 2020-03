Na benzine wordt ook diesel opnieuw goedkoper ttr

18 maart 2020

10u31

Bron: belga 0 Diesel (B7) wordt morgen opnieuw goedkoper. De maximumprijs daalt 4,7 cent tot 1,298 euro per liter, zo meldt de federale overheidsdienst Economie. Het gaat om de laagste prijs in meer dan 2,5 jaar.

Het is van de zomermaanden van 2017 geleden dat de dieselprijs zo laag stond, zo blijkt uit de gegevens van de Belgische Petroleum Federatie. De brandstofprijzen zijn al een tijdje in dalende lijn omdat de olieprijzen fors gedaald zijn. Ook lpg wordt donderdag goedkoper: hier is er een daling van de maximumprijs met 3,4 cent tot 0,405 euro per liter.

Gisteren nog raakte bekend dat de prijs voor benzine naar het laagste peil sinds begin 2009 is gezakt. Dat bleek uit statistieken van de Belgische Petroleum Federatie. Een liter benzine 95 (E10) mag nog maximaal 1,182 euro per liter kosten, zegt de federale overheidsdienst Economie.

Door de coronacrisis staat de prijs van de olie historisch laag, omdat er veel minder van nodig is. Daarom betalen we minder aan de pomp.