Na beelden in 'Faroek': man opgepakt in aanrandingszaak Roeselare

Na beelden in 'Farouk': man opgepakt in aanrandingszaak Roeselare

Bron: VTM NIEUWS 114 vmma Gisteravond is een man opgepakt in het kader van een aanrandingsdossier in Roeselare. Dat meldt VTM NIEUWS. Het parket bevestigt dat er iemand wordt verhoord, maar het is nog niet duidelijk of het om de dader gaat.

In de nacht van 21 op 22 juli werd een jonge vrouw van 17 jaar het slachtoffer van een aanranding. Aan de fietsenstalling aan het station in Roeselare werd de tiener de weg versperd door een man. De jonge vrouw werd op de grond geduwd, maar kon ontkomen en vluchtte een hotel in. Ook daar werd ze door de man hardhandig aangepakt. Hij hield haar in een wurggreep. De vrouw bonkte op de glazen inkomdeur. Toen iemand daar opendeed, vluchtte de dader. Iets verderop randde hij nog een vrouw van 53 aan. Zij riep luid, waarna de man opnieuw de benen nam.



Het opsporingsprogramma 'Faroek' op VTM verspreidde twee weken geleden bewakingsbeelden waarop de dader te zien is en deed een oproep naar getuigen. Het minderjarige slachtoffer getuigde in het programma over wat haar is overkomen. De politie ontving na de uitzending meerdere bruikbare tips over de gezochte agressor.



Gisteravond werd een man opgepakt binnen dit dossier, bevestigt het parket. "De verdachte wordt momenteel verhoord. Het is nog niet duidelijk of hij in aanmerking komt voor deze feiten of niet", zegt parketwoordvoerder Tom Janssens.

