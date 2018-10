Na Australië nu ook paniek bij ons: naald ontdekt in mandarijntje in Mechelen Wannes Van Sina

10 oktober 2018

14u33

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 0 In het Mechelse dienstencentrum Den Abeel zijn deze middag alle vruchten uit omloop genomen na de vondst van een naald in een mandarijntje. De politie onderzoekt de zaak.

De naald zat verstopt in een mandarijn die werd meegegeven bij een 1-euromaaltijd. Voor zover bekend raakte niemand gekwetst.



Meteen na de vondst werden alle betrokken dienstencentra en gezinnen die het fruit hadden ontvangen gecontacteerd en de mandarijnen uit omloop genomen. "We nemen geen enkel risico en hebben we al het nodige gedaan om het fruit uit circulatie te halen, wat ondertussen ook is gebeurd", bevestigt de Mechelse burgemeester Bart Somers (Open Vld).



De politie Mechelen-Willebroek startte meteen een onderzoek naar de herkomst van de naald, maar daarover bestaat nog geen duidelijkheid. "Er wordt niets aan het toeval overgelaten", zegt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. Mogelijk liet de dader zich inspireren door een jonge kerel die in september Australië in rep en roer zette door 'als grap' naalden te verstoppen in aardbeien.