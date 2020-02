Na Ardennen krijgt ook Vlaanderen portie sneeuw en hagel te verwerken KVDS

10 februari 2020

22u39 2 Op verscheidene plaatsen in ons land doen sneeuw en hagel alles wit kleuren. Niet alleen in de Ardennen, maar ook in Vlaanderen. Op sociale media worden beelden gedeeld van sneeuw op de Brusselse ring, en ook in Harelbeke kleurde alles wit na een ferme hagelbui.

Zowel volgens het KMI als volgens NoodweerBenelux trekken momenteel buien met onweer van west naar oost over ons land. De onweders kunnen korrelhagel met zich meebrengen.





Dat blijkt onder meer het geval geweest te zijn in West-Vlaanderen en Brussel. In de hoge Ardennen transformeerde de neerslag zelfs in sneeuw en kan er tot enkele centimeters vallen. “Tegen dinsdagochtend kan er lokaal een sneeuwtapijt liggen van meerdere centimeters”, klinkt het.

Hevige sneeuwbui en sneeuw op de weg. Brusselse #ringr0 pic.twitter.com/NhcTyrsr3Q Steven Huysegoms(@ Huysegoms) link

Harelbeke een ferm onweer met rukwinden , hagel en gedonder pic.twitter.com/NOYZ3618W5 Demeulemeester André(@ andr3430) link

Na de doortocht van #storm #ciara op zondag is het koud genoeg in de #Ardennen voor #sneeuwbuien! Tegen #dinsdagochtend kan er lokaal een sneeuwtapijt liggen van meerdere centimeters. Elders in de #Benelux enkele winterse buien met #hagel, #onweer of smeltende sneeuw. pic.twitter.com/kUiatQP1gj NoodweerBenelux(@ NoodweerBenelux) link

Meer over Ardennen

weer

weerfenomeen

Brussel

KMI

NoodweerBenelux

Harelbeke

Vlaanderen