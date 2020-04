Na Angèle wordt ook Alexander De Croo opgepikt voor tv-festival van Lady Gaga AW

17 april 2020

16u12 0 Niet enkel de naam van Angèle prijkt op de line-up van het benefietconcert ‘One World: Together At Home’ van Lady Gaga. Ook vicepremier Alexander De Croo (Open Vld) neemt morgen deel aan het online concert. Hij zal de Belgische steun voor CEPI, een internationale alliantie die de ontwikkeling van vaccins wil versnellen, toelichten.

In samenwerking met de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en muziekfestival Global Citizen, zet Lady Gaga een tv-festival op poten dat morgen (18 april) wereldwijd wordt uitgezonden. Voor de line-up strikte Lady Gaga wereldsterren als Paul McCartney, Elton John, Eddie Vedder, Taylor Swift, Céline Dion en Chris Martin. Maar ook Alexander De Croo doet mee.



De Croo zal in een videoboodschap de Belgische steun voor de Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) toelichten. Dat is een internationale alliantie van publieke en private partners die de ontwikkeling van een vaccin willen versnellen.



Volgens de minister is het niet toevallig dat ons land gevraagd wordt om haar inspanningen toe te lichten: “We zijn een klein land, maar we spelen internationaal een belangrijke rol in de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen en vaccins. De Belgen Peter Piot, directeur van de London School of Hygiene & Tropical Medicine, en Paul Stoffels, Chief Scientific Officer van Johnson & Johnson, zijn twee van de stuwende krachten achter CEPI en wereldwijd een autoriteit. Daar mogen we best fier op zijn.”