Na anderhalve maand stilzwijgen: verdachte dubbele kotmoord ontkent feiten

Alexander Haezebrouck

16 november 2018

08u12

0

De 20-jarige verdachte van de dubbele moord in een studentenkot in Kortrijk begin oktober heeft na anderhalve maand het stilzwijgen doorbroken. Volgens hem was Youlia (19) al dood bij zijn aankomst in het studentenkot en stierf het Afghaanse slachtoffer Nessar Jamshidi (18) nadat een vechtpartij ontstond tussen hen. Volgens het parket zijn er objectieve bewijzen dat dader Mohammad Mossawi wel degelijk beide moorden pleegde.