Na akkoord superkern over steunpakket rest de vraag hoe het zit met de formatie? “Er zijn een aantal openingen” KVE

06 juni 2020

21u54

Bron: VTM Nieuws 12 Nu de superkern een aantal steunmaatregelen heeft goedgekeurd om de economie te stimuleren en de koopkracht van de meest kwetsbaren te verhogen, weerklinkt ook de vraag hoe het zit met de formatie. Achter de schermen lopen er namelijk al een tijdje gesprekken om een nieuwe regering te vormen en de socialistische familie heeft daarvoor het initiatief genomen. Die gesprekken zijn ondertussen afgerond. Er zijn enkele openingen, maar het gaat nog altijd traag, is de algemene teneur.



Na afloop van de superkern - bestaande uit de tien partijen die de regering-Wilmès volmachten hebben gegeven én de top van de federale regering - lieten enkele politici hun licht schijnen over de formatie.

“Er zijn verschillende openingen”, beaamt Conner Rousseau, voorzitter van sp.a. “Vooral op het vlak van inhoud, niet op het vlak van samenstelling”, verklapt hij. De vraag is of er nu al zekerheid is dat het een regeringsvorming mét de N-VA zal zijn? “Absoluut niet, er zijn daar nog geen zekerheden over”, zegt Rousseau. “De enige zekerheid die er is, is dat het veel te traag gaat.”

De Croo: “Akkoord superkern is goede zaak”

“Het feit dat we hier tot een akkoord komen, is een goede zaak”, zegt een optimistische De Croo (Open Vld). “Hoe sneller we deze minderheidsregering een meerderheid kunnen geven, hoe beter. Momenten als deze zijn eerder hoopgevend. Ik heb liever dat het snel dan traag zou gebeuren. Tien partijen kunnen mekaar vinden, maar voor een regering heb je geen tien partijen nodig. Het is cruciaal dat een regering goed kan samenwerken.”

Magnette: “Sommige standpunten zijn nog niet veranderd”

Magnette laat niet echt in zijn kaarten kijken. “Er zijn veel openingen over veel onderwerpen”, zegt hij laconiek. Er is nu eenmaal een andere context dan zes maanden geleden. “Er zijn nog een aantal standpunten van partijen die nog niet veranderd zijn”, vindt hij.

Niemand spreekt vandaag nog over het institutionele Paul Magnette

“Niemand spreekt vandaag nog over het institutionele. Iedereen heeft daar wel zijn opinie over. De ene vindt dat we moeten herfederaliseren, de andere vindt dat we moeten regionaliseren. Er is een algemeen akkoord om te zeggen dat het niet dringend is. Als er een sterke convergentie is tussen een aantal partijen, dan kunnen er echte onderhandelingen beginnen. Anders zullen we nog meer moeten nadenken.”

De Roover: “Tegenstellingen zijn nog niet verdwenen”

“Het is een illusie dat door de coronacrisis de tegenstellingen zouden verdwenen zijn”, meent Peter De Roover (N-VA). “Je kan niet van een partij verwachten dat ze haar verkiezingsprogramma overboord gooit”, zegt hij. De partijen moeten minstens nagaan hoe de verschillende standpunten kunnen overbrugd worden. “Laten we minstens proberen om de oefening te doen en wij hebben daar altijd voor opengestaan. Wij hebben de deur nooit dichtgedaan, dus wat ons betreft is er altijd een opening geweest.”