Na afscheid van programmadirecteur: VTM moet ontpoppen van simpele tv-zender tot multimediaal bedrijf

Mark Coenegracht

08 januari 2020

19u08

0

Uitgerekend op de dag dat aan de Medialaan in Vilvoorde geklonken werd op het nieuwe jaar van VTM, Qmusic en alle andere zenders, raakte bekend dat DPG Media afscheid neemt van zijn programmadirecteur Ricus Jansegers. Hij wordt niet onmiddellijk vervangen. Jansegers werd begin 2014 programmadirecteur bij wat toen nog VMMa heette. Hij volgde Jan Segers op, die toen even het interne productiehuis van het bedrijf ging leiden. Hij was de bezieler van tal van nieuwe projecten en stond mee aan de wieg van Caz.