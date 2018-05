Na 9 uur onderhandelingen nog geen doorbraak in onderhandelingen Brussels Airlines bvb Delphine Vandenabeele

16 mei 2018

11u05

Bron: Belga, VTM Nieuws 12 De onderhandelingen tussen directie en pilotenbonden bij Brussels Airlines zijn woensdag rond 19 uur nog altijd bezig. Na 9 uur vergaderen is er nog steeds geen doorbraak.

Er werden de voorbije uren wel voorstellen uitgewisseld - op een voorstel van de directie volgde een tegenvoorstel van de bonden -, maar de standpunten liggen nog een heel eind uit elkaar, zo valt te horen. Sinds 14 uur is een sociaal bemiddelaar bij de gesprekken aanwezig.

Aan vakbondszijde luidt het dat de onderhandelingen in een "cruciale fase" zitten, waarin duidelijk zal worden of er nog een basis is om voort te spreken, of dat het eerder in de richting gaat van een breuk. In dat laatste geval behoort een nieuwe stakingsdag, ten vroegste volgende week, tot de mogelijkheden.

Etienne Davignon, de voorzitter van de raad van bestuur van Brussels Airlines, kwam rond 17 uur aan op de hoofdzetel. Hij bleef op de vlakte over het verloop van de gesprekken, maar liet weten dat "een staking nooit goed is voor de reputatie van een bedrijf".

Tweede stakingsdag

De piloten staken vandaag voor de tweede keer deze week. Net als maandag is drie kwart van de vluchten geannuleerd, 25.000 passagiers zijn getroffen. De reden voor de staking is een maandenlang conflict met de directie over onder meer pensioenen, lonen en de balans tussen werk en privé. Ook de integratie van Brussels Airlines in Eurowings, de lowcosttak van het Duitse Lufthansa, speelt een rol in het conflict.

Op de luchthaven verloopt alles rustig. Dat meldt Kim Daenen, woordvoerster van Brussels Airlines. Door de pilotenstaking werden ongeveer 220 vluchten geschrapt. Zowat 5.000 passagiers kunnen vandaag wel nog vliegen.

Nieuwe poging

Een hele dag onderhandelen maandag leidde nog niet tot een oplossing. Vandaag doen bonden en directie een nieuwe poging. "Het is belangrijk dat we tot een oplossing komen", zegt Daenen. "We hebben maandagavond een voorstel op tafel gelegd waarvan we echt denken dat het dichter komt bij de verzuchtingen van de piloten, met veel aandacht voor het evenwicht tussen werk en privé."

Dat voorstel is niet te nemen of te laten, benadrukt de woordvoerster. "We zullen op basis daarvan voort praten. Alles is bespreekbaar, maar binnen de mate van het mogelijke uiteraard. We moeten denken aan alle 3.900 werknemers van Brussels Airlines."

En er zal nog moeten worden gepraat, want de bonden lieten al verstaan dat wat maandagavond op tafel lag, onvoldoende is. "Als we dat aan de piloten voorleggen, volgt zeker een 'njet'", luidt het. Voor de bonden is het vandaag "erop of eronder". Directie en bonden onderhandelen eerst rechtstreeks met elkaar. Rond 14 uur is de sociaal bemiddelaar aangekomen. Hij zal proberen de standpunten van de directie en de pilotenvakbonden te verzoenen.

Open brief

Een eventueel akkoord met de piloten betekent niet noodzakelijk het einde van de sociale onrust bij Brussels Airlines. Ook de stewardessen en stewards laten weten dat ze "genoeg gegeven" hebben en dat het tijd is dat ze meer "waardering en respect" krijgen. Dat staat in een open brief die vandaag door de christelijke bediendebond LBC-NVK werd verspreid.

De druk op de ketel wordt nog maar eens opgevoerd in plaats van dat wij even kunnen ademhalen om krachten op te doen om met de volle moed de toekomst tegemoet te vliegen. Open brief van stewards en stewardessen

"Ons beroep lijkt misschien glamoureus, omdat we de wereld rondvliegen en allerlei plekken en culturen ontdekken", zo staat in de brief. "Net als de piloten ervaren wij 'vliegen' als een passie en voelen wij een grote liefde voor ons beroep", klinkt het. "Maar die job heeft tegenwoordig een hoge prijs."

Volgens de crewleden die de brief schreven, is de werkdruk onhoudbaar geworden en het takenpakket steeds uitgebreider, en duren de werkdagen steeds langer en worden cao's niet gerespecteerd. "De druk op de ketel wordt nog maar eens opgevoerd in plaats van dat wij even kunnen ademhalen om krachten op te doen om met de volle moed de toekomst tegemoet te vliegen."

"Wij zijn doodop en zitten op ons tandvlees", vatten de schrijvers samen. Ze vragen leefbaar werk, een beter evenwicht tussen het werk en het privéleven, en garanties dat hun koopkracht behouden blijft. Een pleidooi dat redelijk gelijkloopt met waarvoor de piloten deze week twee dagen staken.

In de open brief wordt ook verwezen naar het grondpersoneel. Ook die mensen verdienen aandacht, klinkt het, want hun jobs zijn het sterkst bedreigd door de integratie van Brussels Airlines in de Eurowings Group.

Andere vakbonden

Bij de andere bonden wordt de timing van de brief ongelukkig genoemd, net op de dag dat ze met de directie proberen een oplossing te vinden om uit het sociaal conflict met de piloten te raken.

Anderzijds sluiten de socialistische en de liberale vakbond zich wel aan bij de boodschap van de open brief. In een eigen brief aan het personeel zeggen ze dat ze "een grondige bespreking wensen op te starten binnen Brussels Airlines van de loon- en arbeidsvoorwaarden van het cabine- en grondpersoneel". "Wij willen oplossingen voor de werkdruk en een grondige discussie over loon- en arbeidsvoorwaarden die opnieuw een perspectief moeten bieden aan ons allemaal", klinkt het.