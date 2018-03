Na 8 jaar: treinbestuurder, NMBS en Infrabel naar politierechtbank doorverwezen voor treinramp Buizingen Redactie

30 maart 2018

12u13 0

De drie verdachten in het dossier over de treinramp in Buizingen, een treinchauffeur, Infrabel en de NMBS, zullen zich voor de politierechtbank moeten verantwoorden. Dat heeft de Brusselse raadkamer beslist.

Een proces voor de politierechtbank in Halle zou nog in juni kunnen van start gaan maar de verdediging van de treinbestuurder zal daar meteen een taalwijziging naar het Frans vragen.

De treinramp in Buizingen, op 15 februari 2010 kostte het leven aan 19 mensen. Daarnaast vielen er ook minstens 310 gewonden, onder wie 11 zwaargewonden.

Later meer