Na 8 jaar: treinbestuurder, NMBS en Infrabel naar politierechtbank doorverwezen voor treinramp Buizingen WHW

30 maart 2018

12u13

Bron: eigen berichtgeving, belga 12 De drie verdachten in het dossier over de treinramp in Buizingen, een treinchauffeur, Infrabel en de NMBS, zullen zich voor de politierechtbank moeten verantwoorden. Dat heeft de Brusselse raadkamer beslist. Een proces voor de politierechtbank in Halle zou nog in juni kunnen van start gaan maar de verdediging van de treinbestuurder zal daar meteen een taalwijziging naar het Frans vragen.

Op 15 februari 2010 botsten de stoptrein Leuven-'s Gravenbrakel en de IC-trein Quévrain-Luik ter hoogte van Buizingen op elkaar. Die ramp kostte het leven aan 19 mensen. Daarnaast vielen er ook minstens 310 gewonden, onder wie 11 zwaargewonden.

Het Brusselse parket opende een gerechtelijk onderzoek, dat later overgenomen werd door het parket Halle-Vilvoorde en jarenlang aansleepte, onder meer omwille van de ingewikkelde technische situatie op de plaats van de ramp. Uit het onderzoek bleek wel dat de bestuurder van de stoptrein door een stoplicht was gereden. Ook de NMBS en Infrabel worden vervolgd.

Die treinbestuurder betwist tot op vandaag dat hij door een rood stoplicht zou gereden zijn. Zijn advocaten, meesters Dimitri de Béco en Antoine Chomé kondigen ook aan dat zij een proces in het Frans willen. "We hebben dit vanaf dag één gevraagd. Een groot deel van het dossier is ook al vertaald. Dit is dus zeker geen vertragingsmanoeuvre", aldus de Béco.

"Het proces zou nog in juni ingeleid worden voor de politierechtbank in Halle", meldden de advocaten maandag al. "Wij zullen daar meteen een taalwijziging vragen. Het grootste deel van het dossier is ook al vertaald in het Frans."