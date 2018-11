Na 35 jaar moet deze populaire boeddhatempel in de Ardennen bedelen om zijn voortbestaan Sacha Kester en Casper Luckerhof

14 november 2018

12u24

Bron: de Volkskrant 0 Dankzij seminaries over levenskunst was de grootste Tibetaanse tempel van de Benelux, in een kasteel in de Ardennen, verzekerd van inkomsten. Sinds een uitzending van het Nederlandse tv-programma Zembla een einde maakte aan de vergoeding door zorgverzekeraars, vecht Yeunten Ling voor zijn voortbestaan.

Natuurlijk was het een sprong in het diepe. Maar het landgoed was prachtig, en de Tibetaanse lama zei dat hij zich geen betere plek kon wensen. En dus besloten Lea Vanrompay en Frans Goetghebeur in 1983 het kasteel maar gewoon te kopen om er een boeddhistisch centrum in te vestigen. “We hadden geen businessplan, niets”, zegt Vanrompay met glanzende ogen. “Om de eerste aflossingen aan de bank te kunnen betalen, hebben we het interieur er door een antiquair uit laten halen. En de lama kwam op het idee om bomen uit het bos te kappen, zodat we het hout konden verkopen.”

