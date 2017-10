Na 27 jaar in Brugge én getrouwd: aanvraag tot naturalisatie geweigerd Mathias Mariën

21u46 0 Screenshot VRT Nella Van Besien-Cioce. Een Italiaanse Brugse doet op Facebook een opmerkelijke oproep naar de plaatselijke politici. Nella Van Besien-Cioce woont al 27 jaar in ons land, is getrouwd met een Bruggeling en spreekt perfect Nederlands. Toch kan ze geen aansprak maken op de Belgische nationaliteit. Haar aanvraag van zes maanden geleden werd negatief onthaald. “Er is onvoldoende bewijs om deelname aan de onthaalgemeenschap te bewijzen. Bovendien is de geboorteakte te gedateerd”, klinkt het bij het Openbaar Ministerie.

De vrouw reageert verontwaardigd op het nieuws. “Ik heb mijn diploma Nederlands met grootste onderscheiding behaald, woon al 27 jaar in Brugge en nam deel aan de gemeenteraadsverkiezingen. Toch ben ik niet voldoende geïntegreerd. Onrechtvaardig is het. Brugge is mijn stad en ik ga enkel om met Belgen”, zegt Nella.

Om haar statement kracht bij te zetten richt ze zich tot verschillende politici in Brugge. Ze vraagt hun steun en indien mogelijk een getuigenis over haar werk in de stad. Met succes, verschillende politici lieten hun steun al blijken. De vrouw zelf is alvast niet van plan het hierbij te laten. Ze tekent beroep aan tegen de beslissing en hoopt zo alsnog de Belgische nationaliteit te krijgen.

Facebook Nella Van Besien-Cioce is strijdvaardig op Facebook.