Na 23 levenslange rijverboden eindelijk celstraf: “Recidivist kon te lang zijn goesting doen” Birger Vandael en Lieve Van Bastelaere

06 juli 2019

00u00 7 Een vijftiger uit Zonhoven die al 23 keer een levenslang rijverbod had gekregen en toch nog achter het stuur kroop, heeft een celstraf van achttien maanden gekregen. "Eigenlijk heeft deze man te lang het signaal gekregen dat hij gewoon zijn goesting kon doen", zegt verkeerspsycholoog Ludo Kluppels.

De recidivist reed niet alleen zonder rijbewijs toen hij op 23 december betrapt werd. Hij had ook 2,81 promille alcohol in zijn bloed én had amfetamines gebruikt. Naast zijn celstraf kreeg hij voor de 24ste keer een levenslang rijverbod en een boete van 8.800 euro. "Of iemand een rijbewijs heeft of niet, is moeilijk te controleren. Niemand kan aan je zien of je het hebt of niet. Je kan alleen tegen de lamp lopen als je betrapt wordt door de politie", zegt Ludo Kluppels van verkeersinstituut VIAS. "En dan nog", meent Johan De Mol, verkeersexpert van de Universiteit Gent. "De truc die veel recidivisten gebruiken, is naar het politiebureau stappen om te melden dat hun rijbewijs gestolen of verloren is. Dan hebben ze er twee. Als ze veroordeeld worden tot een rijverbod, leveren ze het ene rijbewijs in en hebben ze nog een reserve."

Volgens De Mol is er maar één oplossing: "Men zou elektronisch moeten kunnen controleren of iemand een geldig rijbewijs heeft of niet. Dan zou die truc van het gestolen of verloren exemplaar alvast niet meer werken. Nu loopt het nog te vaak fout omdat de communicatie tussen parket en politie niet optimaal verloopt. Ook iemand zijn auto afnemen, werkt niet. Dan nemen ze gewoon de auto van een vriend of huren ze er eentje." Dat is exact wat de veroordeelde man uit Zonhoven gedaan had: hij zwalpte over de weg met de Mercedes van zijn vriendin. Haar wagen werd verbeurd verklaard.

'Slot' in auto

De Hasseltse politierechter noemde de man bij de behandeling "de ergste persoon die hij in zijn veertigjarige carrière al had meegemaakt" en vond een celstraf dan ook gerechtvaardigd. Ludo Kluppels: "De meeste mensen houden zich wél aan het verval dat ze krijgen. De hardleerse chauffeurs die blijven rondrijden ondanks een rijverbod zijn de grote uitzonderingen: in België gaat het om hooguit honderd personen. Zij houden zich aan geen enkele verkeersregel, maar ook niet aan eender welke andere regel van de maatschappij. De Ouders van Verongelukte Kinderen pleiten voor een soort 'slot' in de auto zodat je alleen zou kunnen vertrekken als je een geldig rijbewijs hebt. Technisch is dat perfect mogelijk, maar het is een serieuze meerkost en moet dan in alle wagens geïnstalleerd worden. Is het dat waard als je weet dat het om zéér weinig recidivisten gaat?"

Enkelband

Wie nu betrapt wordt achter het stuur terwijl de rechter het rijbewijs heeft ingetrokken, kán direct veroordeeld worden tot een gevangenisstraf van maximaal twee jaar. "Ik ben voorstander van een gevangenisstraf voor mensen die zich al verschillende keren niet aan hun rijverbod gehouden hebben - ook al wordt die celstraf meestal uitgezeten met een enkelband", zegt Kluppels. "Ook een enkelband beperkt je vrijheid aanzienlijk. Niet dat ik geloof dat iemand die al 23 keer een rijverbod kreeg door zo'n enkelband nog tot inzicht zal komen, maar intussen beveilig je wel de maatschappij. Ik vind het een beetje gek dat iemand 24 keer voor dezelfde feiten voor de rechter verschijnt."

Deze recidivist naar een verkeerscursus sturen, brengt volgens Kluppels evenmin zoden aan de dijk. "Zo'n cursus - waarbij er soms een verkeersslachtoffer komt getuigen - werkt enkel als je ingrijpt na een eerste of tweede betrapping. Zeker bij jonge mensen werkt het, blijkt uit onderzoek. Als ze toch hervallen, gebeurt dat veel later én is de ernst van hun overtreding - zoals het promillage alcohol in hun bloed - lager dan de eerste keer."