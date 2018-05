Na 16 dagen en 11.000 kilometer: eerste Zijderoute-trein uit China aangekomen in haven Antwerpen mvdb

12 mei 2018

13u24

Bron: Belga 0 De eerste, exclusief voor Antwerpen bestemde Zijderoute-trein is aangekomen in de Antwerpse haven. "We zijn al lang bezig met deze rechtstreekse treinverbinding en het is daarom een belangrijke mijlpaal in onze handelsrelaties met China", zegt Luc Arnouts, directeur internationale netwerken Havenbedrijf Antwerpen.

De treinverbinding tussen China en Antwerpen maakt deel uit van het Chinese 'Belt and Road Initiative' (BRI), waarmee China de handelsroutes van de oude Zijderoute vanuit Azië naar Europa wil laten heropleven.

De trein is op 26 april vanuit de Chinese havenstad Tangshan vertrokken om dan via Kazachstan, Wit-Rusland, Polen en Duitsland de haven van Antwerpen te bereiken. Hij legde op zestien dagen tijd een afstand van 11.000 kilometer af.

"Deze rechtstreekse treinverbinding zet onze haven op de BRI-kaart en zal de bestaande band met China nog versterken. We zijn hier al lang mee bezig en het is daarom een belangrijke mijlpaal in onze handelsrelaties met China", zegt Luc Arnouts.

De trein vervoert 34 containers met industriële mineralen die gebruikt worden in bijvoorbeeld de papier- en keramiekproductie, tandpasta en cosmetica. Ze worden gelost bij Euroports, die ze verder zal distribueren in Europa.

Twee keer per maand

Het lokale Chinese bestuur heeft de intentie om één à twee keer per maand een rechtstreekse trein naar Antwerpen in te zetten. Tangshan City streeft daarom naar een nauwere samenwerking met de haven van Antwerpen en wil een zusterschapsverdrag met Antwerpen afsluiten.

"China bekleedt de vierde plaats als belangrijkste partnerland voor Antwerpen, met een trafiek van jaarlijks bijna 14 miljoen ton goederen. Antwerpen is ideaal gelegen op zowel de maritieme route als de spoorroute tussen Europa en China en onze haven kan perfect fungeren als een overslaghaven voor de handel tussen China en Afrika per spoorverbinding", zegt Antwerps havenschepen Marc Van Peel (CD&V).

