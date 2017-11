Na 10 dagen ontdekt: Benny C. was opgelucht toen politie zijn vermoorde vrouw vond tijdens huiszoeking ADV

14u43

Bron: belga 0 Jimmy De Schrijver In Tongeren is vandaag de rechtszaak tegen Benny C. (41) begonnen. Hij staat terecht voor de moord op zijn vrouw Cindy Van De Weghe (35) in Hoeselt in 2015. In de voormiddag kwamen enkel de beklaagde en de wetsdokter aan het woord. Op 20 juli 2015 gooide Benny C. na de zoveelste ruzie zijn vrouw in de zetel en duwde anderhalve minuut lang zo hard op haar hals dat ze het bewustzijn verloor.

"Het was de eerste keer in mijn leven dat ik de confrontatie aanging", zo zei Benny C. tijdens zijn verhoor. "Zij stond op en wilde slaan. Ik pakte haar bij haar badjas en gooide haar op de zetel. Zij bood weerstand. Er ging zoveel door mijn hoofd en ik kreeg een black-out maar het was nooit mijn intentie om haar van haar leven te beroven."

Na de ruzie waste hij zijn vrouw en kleedde haar aan om haar vervolgens in het bed te leggen. Daarna trok hij enkele dagen in bij een vriend. Tien dagen nadat hij zijn vrouw vermoord had, moest hij zich melden bij de politie omdat hij verdacht werd van een huisdiefstal.

"Ik ben nog steeds beschaamd"

"Ik wist niet waarom ik moest gaan. Het ging over een diefstal in een woning waar ik niets mee te maken had", zo zei Benny C. tijdens zijn ondervraging door de rechters. "Ik had nooit gedacht dat ze een huiszoeking gingen doen. Toen ik dat hoorde, heb ik alles opgebiecht. De politie wou me eerst niet geloven en lachte me uit, maar ik was opgelucht. Ik had er tien dagen lang mee rondgelopen en er met niemand over gepraat. Het gebeurde ook op haar verjaardag. Twee jaar later ben ik nog steeds beschaamd."

"In de slaapkamer viel het ons op dat dekbedden ordentelijk lagen. Zowel het lichaam als het gezicht waren bedekt door meerdere doeken", zo verklaarde de wetsdokter die na de ontdekking het lichaam van Cindy Van De Weghe onderzocht. "Het lichaam vertoonde sporen van ontbinding en lag opvallend opgebaard. Op het lichaam waren weinig zichtbare kneuzingen op te merken. Het lichaam was door de ontbinding al verkleurd waardoor mogelijk blauwe plekken niet meer zichtbaar waren."

Deze namiddag verdediging aan het woord

Uit de autopsie bleek ook dat het keelskelet van het slachtoffer niet gebroken was. In de namiddag komen de burgerlijke partijen, het Openbaar Ministerie en de verdediging aan het woord.