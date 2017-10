Na 1.000 km fietsen nu ook 100 km lopen voor Kom op tegen Kanker TT

Behalve 1.000 kilometer fietsen kan je voortaan ook 100 kilometer lopen om geld in te zamelen ten voordele van kankeronderzoek. Op 18 maart 2018 organiseert Kom op tegen Kanker in Antwerpen voor het eerst een 100 km-run. De bedoeling is om met vier teamleden in totaal 100 kilometer te lopen en 2.500 euro te schenken.

Het loopevenement is geen estafette. Elke deelnemer loopt één afstand (10, 20, 30 of 40 kilometer). De 40 km-loper begint, en elke 10 kilometer komt er een loper bij zodat de groep samen over de meet komt.



Het parcours wordt uitgestippeld op en rond de terreinen van Campus Drie Eiken van de Universiteit Antwerpen (Wilrijk) en het universitair ziekenhuis Antwerpen (UZA).



Ambassadeurs van het nieuwe loopevenement zijn Studio Brussel-presentatrice Linde Merckpoel en Eén-presentatrice Saartje Vandendriessche.



De 100 km-run is het jongste broertje van de 1.000 kilometer fietsen tegen kanker, die in mei voor de achtste keer werd georganiseerd.



Alle informatie vind je op www.100kmrun.be.