N34 afgesloten door gaslek aan wegenwerken, ook geen kusttram Jelle Houwen

07 september 2018

14u32

Bron: eigen berichtgeving 2 De N34 Blankenbergsteenweg tussen De Haan en Blankenberge is momenteel volledig afgesloten nadat rond 13 uur een gaslek ontstond. Ter hoogte van de Ringlaan in Wenduine zijn al een tijdje wegenwerken aan de gang en daarbij werd een middendrukgasleiding geraakt. Het gaat om een vrij groot lek.

Er werd een perimeter van 50 meter ingesteld rond de werken. Gevaar voor de omgeving is er niet dus zijn er geen evacuaties van omwonenden.

De politie leidt het autoverkeer om, het tramverkeer van De Lijn is onderbroken. Vervangbussen brengen gestrande passagiers naar hun bestemming, maar de vertragingen lopen al snel op tot een half uur. Daarnaast is er ook hinder voor de Lijnbus 31, die vanuit Brugge niet tot in het centrum van Wenduine kan rijden.

Het verkeer zal waarschijnlijk nog een ganse namiddag onderbroken zijn.