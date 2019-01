N-VA zet Michael Freilich als ‘wit konijn’ op Antwerpse Kamerlijst BJS HA

21 januari 2019

13u06

Michael Freilich, hoofdredacteur van Joods Actueel, krijgt de vijfde plaats op de Antwerpse Kamerlijst van N-VA. Dat heeft de partij bekendgemaakt op een persconferentie. Jan Jambon trekt de lijst, Kamerlid Peter De Roover wordt lijstduwer.

“Na 12 jaar als hoofdredacteur van Joods Actueel is het tijd voor een nieuw hoofdstuk”, zegt Freilich, die met onmiddellijke ingang stopt bij Joods Actueel. Vanop de vijfde plaats is zijn kans op een zetel in het parlement zeer groot.

“De keuze voor de N-VA lag voor de hand. Mijn grootvader was een fiere flamingant. Hij vond het heel belangrijk dat de joodse gemeenschap de Nederlandse taal beheerste. Ik wil in het parlement vooral werken rond de thema’s als migratie, terreur en extremisme. Ik ga er vechten als een écht Vlaamse leeuw.”



Met het vertrek van Freilich moet Joods Actueel op zoek naar een nieuwe hoofdredacteur. “De vacature is al uitgeschreven”, aldus Freilich.

N-VA maakte eerder al bekend dat oud-minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon als “kandidaat-premier” de lijst zal trekken. Peter De Roover is op dit moment fractieleider van de partij in de Kamer.

