N-VA zet deur op een kier voor terughalen Syriëstrijders Yoeri Maertens

15 februari 2019

22u03

In het verkiezingsdebat dat deze avond door HLN en VTM NIEUWS georganiseerd werd, toonde N-VA-voorzitter Bart De Wever zich niet bij voorbaat een tegenstander van het georganiseerd terughalen van Syriëstrijders, zoals Frankrijk recent aankondigde. Als de omstandigheden het toelaten, is dat toch iets dat te overwegen valt, aldus de N-VA-voorzitter.

In het debat over het thema migratie wierp de moderator vier partijleiders de vraag voor de voeten of België, net als Frankrijk, actief haar Syriëstrijders dient te gaan terughalen. Bart De Wever leek het voorstel wel genegen, als dat op een veilige manier kan gebeuren en dat deze mensen dan in België in de gevangenis terechtkomen.

Voormalig coalitiepartner Open Vld wees er bij monde van voorzitter Gwendolyn Rutten op dat de regering overeengekomen is om de kinderen tot 10 jaar te repatriëren en dat daarmee de kous af was. Groen wou vooral dat deze mensen berecht kunnen worden, of dat nu in Syrië of in België gebeurt, speelt voor hen niet veel rol. Als het op mensen met een Belgische nationaliteit aankomt, is het aan een Belgische rechtbank om te beslissen of ze terugmogen komen of niet. Vlaams Belang ten slotte was faliekant tegen. Voorzitter Tom Van Grieken zou “die mensen liever nooit meer terug zien”.