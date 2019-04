N-VA worstelt met slimme kilometerheffing: “Onze achterban lust dit niet” IVDE

06 april 2019

00u00 15 N-VA worstelt met de slimme kilometerheffing, haar antwoord op de toenemende files. De framing dat het om een belastingverhoging gaat, wint terrein. Laat de partij het idee binnenkort varen?

“Het zit zeer diep, zeer hoog. Dit is een explosief dossier.” De spanning over de slimme kilometerheffing loopt volgens een hoge N-VA-bron flink op binnen de partij. De Vlaamse regering wil de huidige verkeersbelastingen vervangen door een slimme kilometerheffing. Belangrijk: de switch moet budgetair neutraal zijn - geen belastingverhoging. Maar net daarop zijn tegenstanders van de heffing zich aan het focussen.

Platte taks

Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken is er een perceptieoorlog tegen begonnen: de heffing is een platte taks. Op zijn vriendelijk verzoek trok ook Jean-Marie Dedecker zijn mond open en zei wat Van Grieken zo graag wilde horen. De werkende mens zal in zijn ogen het gelag betalen. Wie pendelt er anders op piekmomenten? Feit is: dit is het enige factuurdossier dat Vlaams Belang N-VA echt kan aansmeren en de maatregel beroert bij N-VA steeds meer de gemoederen. "Onze achterban lust dit niet. Dat bleek al uit peilingen en intussen ook uit onze mailbox. Op papier klinkt dit echt goed - je moet iets doen aan die files - maar het idee vertoont gaten waarmee we voorzichtig moeten omspringen. De kans bestaat dat we dit moeten bijsturen."

Het vervelende is dat Ben Weyts zich hiervoor heeft ingespannen en hij wordt ermee geassocieerd. Een bocht is dus niet zonder kwetsuren, maar ze lijkt wel al een beetje ingezet. “Dit was altijd zijn oplossing voor de files. Akkoord: deze regering onderzoekt het. Maar Weyts is steeds vrijblijvender of de heffing er komt”, zegt Joris Vandenbroucke (sp.a). Ben Weyts ontkent. “Mijn discours is altijd hetzelfde geweest. Een kilometerheffing komt er alleen op drie duidelijke voorwaarden: als het niet leidt tot een verhoging van de belasting, als de buitenlanders mee betalen en als je de file effectief aanpakt. Wie zich verplaatst buiten de files, moet beloond worden.” Het laatste woord is hier alleszins nog niet over gezegd.