Exclusief voor abonnees N-VA-woordvoerder zegt politiek vaarwel en wordt boer: “Niet iedereen is overtuigd van regeringsdeelname” Roel Wauters

03 december 2019

17u44 4 Hij werd klaargestoomd om Joachim Pohlmann op te volgen als N-VA-woordvoerder, maar Bram Bombeek (32) zegt de politiek vaarwel. Hij wordt boer, mét ecologische inslag. Als afscheid overschouwt hij het politieke veld.

Dat hij het schimmenspel van de Wetstraat moe is, herhaalt hij meer dan eens tijdens het interview op het rundveebedrijf van zijn ouders in Denderleeuw. Nochtans draaide hij negen jaar lang mee in de communicatiemachine van N-VA, de laatste jaren als adjunct-partijwoordvoerder. Joachim Pohlmann had hem naar het partijhoofdkwartier gehaald om hem op te volgen. Het liep anders. Na zijn diploma’s geschiedenis en rechten volgde hij vorig jaar een cursus spekslager. “Ik wilde met mijn handen werken”, zegt hij. Langzaam groeide het idee om het rundveebedrijf van zijn ouders over te nemen.

Je hebt 17% van dit artikel gelezen

Geniet van dit uniek aanbod Aanbieding loopt nog 02 dagen 04 uren 58 minuten 58 seconden ✓ Lees nu 4 8 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode