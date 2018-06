N-VA-woordvoerder wordt reservist bij het leger: "Bart vroeg waar ik in godsnaam aan begon" Astrid Roelandt

29 juni 2018

19u49 0 Van opvallende 'vakantieplannen' gesproken: N-VA-woordvoerder Joachim Pohlmann begint maandag aan zijn militaire basisopleiding als kandidaat-reserveofficier in Leopoldsburg. "Na de aanslagen in Parijs en Brussel kon en wilde ik niet langer afzijdig blijven."

Vanaf volgende week ruilt de 36-jarige Pohlmann het politieke toneel in voor de basis in Leopoldsburg, als kandidaat-reserveofficier bij de landmacht. "Ik spendeer er al mijn verlof aan." Net als VUB-professor Jonathan Holslag wordt hij één van meer dan 5.000 reservisten bij het Belgisch leger. Dat betekent dat hij jaarlijks minimum 7 dagen ter beschikking van het leger moet staan, en kan opgeroepen worden voor missies in binnen-en buitenland.

