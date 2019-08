N-VA wil ziekenfondsen niét afschaffen (maar wel knippen in hun taken) ttr Astrid Roelandt

23 augustus 2019

18u59

Bron: Eigen berichtgeving 326 binnenland N-VA wil geen komaf maken met de terugbetaling van medische prestaties door de ziekenfondsen, zoals een onderhandelaar liet weten aan Belga. De partij wil wel knippen in hun takenpakket. Zo willen ze dat er voortaan maar 1 zorgkas is die bijvoorbeeld het zorgbudget voor ouderen uitbetaalt.

In de aanloop naar een Vlaams regeerakkoord vergadert vandaag de werkgroep Welzijn, onder leiding van N-VA-ondervoorzitter Lorin Parys. Volgens een aanwezige verloopt de discussie bijzonder moeizaam en wordt het avond- of nachtwerk.



In de startnota van informateur Bart De Wever worden investeringen in de sector vooropgesteld, weliswaar in weinig concrete termen. "Voor mensen met een beperking dringen we de wachtlijsten zo snel mogelijk terug", valt onder meer te lezen.

Efficiëntiewinsten

Volgens een onderhandelaar wil N-VA het extra budget vooral in efficiëntiewinsten zoeken. De partij vindt de sector te versplinterd en wil opnieuw meer door de overheid zelf laten organiseren. "N-VA spreidt een groot wantrouwen tentoon tegenover de zorg, het welzijn en het sociaal werk. Ze zijn doordrongen van het idee dat er veel te veel geld verspild wordt", zegt een aanwezige. "Terwijl de andere partijen vinden dat de bestaande organisaties en netwerken goed werk leveren."

N-VA wil de activiteiten van de ziekenfondsen voortaan door de overheid laten uitvoeren. "Maar ook dat kost veel geld. Er moeten nieuwe administraties worden opgericht en extra ambtenaren worden aangeworven", werpt een onderhandelaar tegen.

“Niet correct”

In een reactie ontkent N-VA dat ze de terugbetaling van ziektebriefjes wil weghalen bij de mutualiteiten. “Dat is feitelijk niet correct”, aldus N-VA-voorzitter Lorin Parys, die de werkgroep voorzit. Ook Maggie De Block (Open Vld), die eveneens mee aan tafel zit, bevestigt dat de info niet klopt. N-VA-Kamerlid Valerie Van Peel reageert via Twitter: “Euhm, dat zal dan toch voor de federale onderhandelingen zijn. Maar inderdaad, dan zal het over een aangepast takenpakket en bijhorende transparante financiering moeten gaan”.

Wat stellen ze dan wel voor?

In de nota op basis waarvan de 3 partijen nu onderhandelen staat te lezen: “Gezien de budgettaire context kiest de Vlaamse regering om beheerskosten maximaal te oriënteren naar zorg en ondersteuning. We kiezen resoluut voor één zorgkas als uniek loket en aanspreekpunt dat de aanvraag, dossieropvolging, verwerking en betaling uitvoert in plaats van de huidige zes kassen. In tijden van digitalisering moet het mogelijk zijn op gegevensstromen, registratie en financiering te koppelen en zorgbehoevenden rechtstreeks vanuit de overheid te voorzien zonder extra tussenloket. De Vlaamse Zorgkas doet nu reeds voor wie niet is aangesloten bij een mutualistische zorgkas en zal de enige worden die de taak uitvoert.”

Vlaamse zorgverzekering

Een concreet voorbeeld. Sinds enkele jaren is elke Vlaming verplicht om zich aan te sluiten bij de Vlaamse zorgverzekering. Je betaalt 50 euro per jaar, aan je ziekenfonds. Als je ooit hulpbehoevend wordt, of naar een rusthuis gaat, dan geeft de zorgverzekering je iets terug: 130 euro per maand. Ook het ‘basisondersteuningspakket’, waar personen met een handicap beroep kunnen op doen om bijvoorbeeld hulp in huis te betalen, wordt vandaag meestal uitbetaald door de mutualiteiten. N-VA vindt dat die premie beter meteen aan de overheid betaalt, en dat het dan ook de overheid is die de hulp uitbetaalt.

