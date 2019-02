N-VA wil vrouwenbesnijders strenger vervolgen: “Dit moet prioriteit worden voor parket” kg

05 februari 2019

12u40

Bron: Belga 0 De Vlaams-nationalisten willen genitale verminking bij vrouwen hoger op de agenda van de volgende regering. Dat zegt N-VA-Kamerlid en voormalig staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir.

N-VA-europarlementslid Anneleen Van Bossuyt en vrouwenrechtenactiviste Assita Kanko, sinds kort ook lid van N-VA, organiseerden vanochtend een hoorzitting rond vrouwenbesnijdenis in het Europees parlement. Morgen is het de internationale dag tegen vrouwelijke genitale verminking, een aanleiding voor Van Bossuyt en Kanko om de problematiek opnieuw onder de aandacht te brengen.



Ook Kamerlid Zuhal Demir was uitgenodigd. Zij was tot begin december nog staatssecretaris voor Gelijke Kansen. "Vrouwelijke genitale verminking heeft bij ons altijd op de agenda gestaan, en we hebben er ook beleid over gevoerd. We hebben een project gelanceerd om mensen uit moeilijk te bereiken doelgroepen te bereiken en informeren, ook over het feit dat dit een strafbaar misdrijf is. En we hebben de aandacht daarop gevestigd bij politie, jeugdrechters en parket", vertelde ze.

Vervolging

Maar voor N-VA is dat nog onvoldoende. Volgens Demir knelt het schoentje vooral bij de handhaving en vervolging. “We weten dat er besnijders zijn in Brussel en Antwerpen, die thuis besnijdenissen uitvoeren. Maar het is geen prioriteit voor het parket. Preventie is goed en nodig, maar er moet vanuit justitie ook een repressief luik aan zijn", zei ze. "Er moet een vervolgingsbeleid zijn en de minister van Justitie moet daar een prioriteit van maken. Ik wil dat op tafel leggen."

Demir pleit er ook voor om de subsidies voor organisaties als GAMS (Groep voor de Afschaffing van vrouwelijke genitale verminking) structureel te subsidiëren. Op dit moment zijn de subsidies nog projectmatig. "Dat is iets voor de volgende regering", zei ze.

Meer steun vanuit Europa

Van Bossuyt wil vanuit Europa meer steun voor slachtoffers, en ook voor artsen die de levenskwaliteit van getroffen vrouwen kunnen verbeteren. Ze heeft daarvoor ook al budgettaire voorstellen gedaan, zegt ze. “Als beleidsmaker mogen we niet blind blijven. In de EU hebben we de mensen en de middelen om de gevolgen van de verminking te beperken, laten we die dan ook gebruiken.”

Van Bossuyt trekt in mei de Oost-Vlaamse Kamerlijst, en verhuist na de verkiezingen dus hoogstwaarschijnlijk naar het federale niveau. Ook daar wil ze de problematiek aankaarten, zegt ze. Assita Kanko, trekt vanop de tweede plaats op de Europese N-VA-lijst waarschijnlijk naar het Europees parlement na mei. Ze wil er het probleem aankaarten, en onder meer pleiten voor extra middelen voor onderzoek naar de problematiek.

Wereldwijd zijn 200 miljoen vrouwen en meisjes slachtoffer van genitale verminking, van wie een half miljoen in de Europese Unie. In België zijn er 17.000 slachtoffers. 9.000 andere meisjes en vrouwen lopen het risico om verminkt te worden.