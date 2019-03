N-VA wil volledige grondwet voor herziening vatbaar verklaren voor staatshervorming HA

12 maart 2019

14u03

Bron: Belga 1 N-VA wil de volledige grondwet voor herziening vatbaar verklaren, om het volgende parlement alle ruimte te geven om het land te hervormen. De partij wijst er opnieuw op dat die afspraak was opgenomen in de zogenaamde Atomaschriftjes van het regeerakkoord. Echte partners heeft N-VA voorlopig niet, aan Franstalige zijde doen zelfs alle grote partijen de deur dicht.

"We moeten de poort openzetten voor een herziening van de volledige grondwet", zegt Karl Vanlouwe, fractieleider van N-VA in de Senaat. "Op die manier zetten we de deur open en laten we de kiezer beslissen welke richting we uit gaan. In het openen van de grondwet zit immers geen enkele verplichting. De daadwerkelijke uitvoering kan enkel gebeuren met de gepaste meerderheid."

Partijen die de grondwet vergrendeld willen houden, doen een voorafname op de onbestuurbaarheid van het land, vindt N-VA. Veel partners heeft de partij voorlopig nochtans niet. MR en PS lieten gisteren weten geen institutionele hervorming te willen. CD&V wil pas een staatshervorming in 2024.

Bij de andere Vlaamse partijen beweegt er wel iets. Open Vld wil geen staatshervorming, maar zou de grondwet wel een 'update' willen geven. Sp.a wil de grondwet wijzigen om het aantal vrouwen in de regeringen naar 40 procent te halen. Groen wil dan weer terug naar één minister van klimaat, wat neerkomt op een beperkte staatshervorming.

N-VA wil nu de commissie grondwet in Kamer en Senaat samenroepen om te kijken wat er mogelijk is. De partij wil alle artikels voor herziening vatbaar verklaren, maar zou ermee kunnen leven dat de herziening beperkt blijft tot artikel 195. In dat artikel is de procedure vastgelegd om de grondwet te herzien, en het kan worden gebruikt om een staatshervorming mogelijk te maken. Ook de jongste staatshervorming, in 2011, werd op die manier doorgevoerd.

Peter De Roover, fractieleider van N-VA in de Kamer, noemt het “onzin” dat zijn partij de communautaire problemen vier jaar lang in de koelkast zou hebben gestoken. "In 2014 hadden we net dezelfde mening als vandaag, maar we hebben toen geen bondgenoten gevonden om er werk van te maken", besluit hij.

Meer over N-VA

politiek