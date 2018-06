N-VA wil volledig cameraschild rond Gent en wil af van kartel sp.a/Groen Didier Verbaere

09 juni 2018

12u34

Bron: Eigen berichtgeving 4 In Gent heeft N-VA haar programma voor de gemeenteraadsverkiezingen voorgesteld. Lijsttrekker Anneleen Van Bossuyt wil af van het kartel sp.a/Groen en biedt desnoods de burgemeesterssjerp aan Mathias De Clercq (Open Vld) aan. Haar partij wil een volledig cameraschild in en rond de stad om rondtrekkende criminele bendes te bestrijden.

"Het is pervers dat dit bestuur de stad vol camera's hangt om boetes uit te schrijven, maar ze niet wil inzetten voor de veiligheid van de bewoners. We vinden het warme water niet uit. Camera's hebben in andere politiezones hun nut al lang bewezen", aldus Van Bossuyt.

N-VA wil ook af van het kartel sp.a/Groen. "Het draait niet om de postjes maar om ons programma. We willen verandering in Gent en we zijn de enige garantie hiervoor. Samen met Open Vld of CD&V. Mathias mag van mij gerust burgmeester worden, al ben ik ook kandidaat als lijsttrekker", aldus Van Bossuyt.

Verandering in mobiliteitsplan

Ook in het mobiliteitsplan wil ze verandering. "De knips moeten allemaal weg. We willen de mensen verleiden om op een andere manier naar de stad te komen zonder hen terecht te wijzen. Wij denken aan één app die de perfecte route uitstippelt met eender welk vervoermiddel. Een app waarmee je meteen ook tickets voor openbaar vervoer kan betalen. Maar doorgaand verkeer moet mogelijk blijven", legt Anneleen uit.

De afbraak van de fly-over vanaf de E40 staat niet op het programma. "Geen prioriteit", klinkt het. Ook de inburgering moet beter. "Vandaag spreekt een derde van onze leefloners geen Nederlands. Dat moet anders. Lessen Turks door betaalde en ingevlogen leraars van de Turkse President Erdogan kunnen voor ons niet langer. N-VA wil ook 1.000 nieuwe woningen bouwen. "Er liggen 7 onaangeroerde sites in de stad die bouwrijp en vergund zijn. Waarom deze coalitie daar niks mee doet, is een raadsel. We moeten ook af van de regelneverij dat elke woning passief moet zijn. Dat is onbetaalbaar."

Central Park van Gent

"En we willen het Citadelpark opwaarderen tot een klein Central Park van Gent. Zonder beton en met parkwachters voor de veiligheid. We hebben veel groene ruimtes in Gent. Het wordt tijd dat we ze nuttig gebruiken", besluit Van Bossuyt.

Naast het programma, werden ook de kandidaten voorgesteld. Opmerkelijke nieuwkomers zijn Pol Rysenaer of Pol van Het Druppelkot, Geert Pots, bezieler van Top Radio. En ook Peter Dedecker staat opnieuw op de lijst. Hij had zijn politieke pensioen aangekondigd maar werd opnieuw aan boord gehesen. "Zonder ambities voor een mandaat maar om de lijst te steunen", aldus N-VA. Siegfried Bracke staat halfweg op plaats 27. Voormalig lijsttrekker Elke Sleurs duwt de lijst.