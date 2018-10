N-VA wil van 14 oktober springplank naar 2019 maken TT

01 oktober 2018

06u00

Bron: Belga 0 In 2012 forceerde N-VA voor het eerst een doorbraak naar de gemeenteraden en schepencolleges. Zes jaar later wil de machtigste partij van Vlaanderen haar lokale verankering uitbouwen en marktleider CD&V naar de kroon steken. Alle ogen zullen in oktober gericht zijn op Antwerpen, waar burgemeester en voorzitter Bart De Wever de dominantie van de Vlaams-nationalisten in de verf moet zetten. Het zou voor de partij de ideale springplank naar de federale, Vlaamse en Europese verkiezingen van mei volgend jaar zijn.

"Veilig thuis in een welvarend Vlaanderen." Het is geen toeval dat N-VA voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober en de verkiezingen van 2019 dezelfde campagneslogan hanteert. Ze wil haar nationale aantrekkingskracht zo sterk mogelijk uitspelen in de strijd om de burgemeesterssjerpen en de schepenambten en beide verkiezingsdata als één grote electorale afspraak in de markt zetten. Beproefde nationale thema's als veiligheid, identiteit en economische hervormingen worden volop uitgespeeld en alle kopstukken gaan mee de boer op.

Bijna 60 burgemeesters

Nochtans begint N-VA niet meer van nul. Opgestuwd door de historische overwinning bij de vervroegde verkiezingen van 2010 overspoelde de partij twee jaar later ook de gemeenteraden. In één op de drie gemeenten stapten de Vlaams-nationalisten in de meerderheid en in bijna zestig gemeenten kwam een N-VA-burgemeester aan het roer. Ze bestuurden de voorbije zes jaar mee in steden als Kortrijk en Mechelen en grepen de burgemeesterssjerp in Aalst, Sint-Niklaas en, uiteraard, Antwerpen, waar De Wever met een verpletterende overmacht de sp.a uit het Schoon Verdiep verdreef.

De weg naar lokale verankering liep echter niet overal even gesmeerd. Door haar blitzopgang was het voor de partij soms harken om overal ten lande sterke afdelingen en lijsten uit te bouwen. In Turnhout bijvoorbeeld werd een intern verscheurde N-VA al na één jaar uit de meerderheid geduwd, in Kortrijk bracht een ruziënde afdeling de coalitie in de problemen en de onrust in de Gentse afdeling vulde dagenlang de krantenpagina's. Ook elders kreeg N-VA te kampen met scheurlijsten, afvalligen en lokaal personeel dat om de verkeerde redenen de nationale media haalde.

Groeimarge

Vooral in Limburg en West-Vlaanderen heeft de partij nog wel wat groeimarge. In Limburg, waar christendemocraten en socialisten van oudsher de dienst uitmaken, gooien verscheidene nationale kopstukken zich in het electorale gewoel. Minister van Defensie Steven Vandeput ambieert de hoogste functie in Hasselt en staatssecretaris Zuhal Demir doet een gooi naar het burgemeesterschap in Genk. In West-Vlaanderen liggen de Vlaams-nationalisten op vinkenslag om mee te besturen in steden als Brugge en Oostende, waar de lokale afdeling zelfs geruchten over een voorakkoord met de Open Vld van Bart Tommelein moest ontzenuwen.

Vlaams-Brabant is het territorium van de populairste politicus van Vlaanderen. Staatssecretaris Theo Francken trekt in Lubbeek en hoopt als duwer van de provincieraadslijst in het arrondissement Leuven zijn status ook te laten afstralen op de rest van de partij in Vlaams-Brabant. Er wordt vooral met argusogen naar de stad Leuven gekeken. Lijsttrekker en kandidaat-burgemeester Lorin Parys hoopt er van het post-Tobback-tijdperk te profiteren om een coalitie zonder socialisten in de steigers te zetten, een ambitie die de Vlaams-nationalistische partijkopstukken in vele steden uitspreken.

Paars bolwerk Gent

In Oost-Vlaanderen valt de hoofdprijs in Gent te rapen. In dit paarse bolwerk lonkt N-VA naar Open Vld om de meerderheid te breken, maar het valt af te wachten in welke mate de N-VA kan herstellen van de tumultueuze lijstvormingssaga. Europarlementslid Anneleen Van Bossuyt moet als lijsttrekker de kastanjes uit het vuur proberen te halen. Haar voorganger Elke Sleurs duwt de lijst en Siegfried Bracke kreeg een strijdplaats toebedeeld.

Machtsbasis Antwerpen

Het is het soort problemen waarmee N-VA in Antwerpen omzeggens nooit te maken heeft. In 't Stad en de brede omgeving startte ooit de opmars naar de top en de partij heeft er nog steeds haar belangrijkste machtsbasis, met nationale kopstukken als Jan Jambon, Liesbeth Homans, Philippe Muyters en Bart De Wever.

De burgemeester zag de voorbije maanden zijn rivalen in allerhande valkuilen terechtkomen en vertrekt vanuit poleposition aan het slot van de campagne. Een overwinning met glans, aangedreven door een uitgesproken discours over veiligheid en identiteit, moet het pad effenen naar de verkiezingen van 2019. Zorgt één van zijn uitdagers alsnog voor een verrassing van formaat, dan wordt politiek België op 15 oktober wakker in een andere wereld.

