N-VA wil partij Islam verbieden: "Ik walg van deze partij" Nathalie De Bisschop Tommy Thijs

06 april 2018

17u41

Bron: VTM NIEUWS, Belga 2495 De N-VA wil de partij Islam verbieden in ons land. Dat zegt N-VA-topstuk Theo Francken in naam van zijn partij aan VTM NIEUWS. "Partijen die de sharia willen doorvoeren, moeten verboden worden", klinkt het. Ook Open Vld wil werk maken van een rechtsgrond om extremistische partijen te kunnen verbieden.

De Vlaamse nationalisten willen er wettelijk voor zorgen dat partijen die in strijd zijn met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) en de sharia willen doorvoeren, verboden moeten worden. "In Duitsland bestaat dat al. Ook bij ons moet dat debat gevoerd worden", zegt Francken.

Partijwoordvoerder Joachim Pohlmann gaat verder: "De rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens staat toe dat partijen verboden worden die ingaan tegen de liberale rechten en de democratie. Wij hebben daar op dit moment echter geen rechtsgrond voor."

Grondwetswijziging

N-VA wil daarom het debat beginnen voeren om een dergelijke grondslag in te voeren. Daarvoor is wellicht een Grondwetswijziging nodig, die zou kunnen worden doorgevoerd in de volgende legislatuur. "We moeten dit soort partijen in de kiem kunnen smoren nog voor ze de kans krijgen schade aan te richten", aldus Pohlmann.

Samen met Open Vld denkt N-VA aan een wijziging van de Grondwet na 2019. "We worstelen nog vaak met de fundamentele principes van de Verlichting en passen ze niet allemaal even consequent toe. Ik stel voor om dat wel te doen", stelt Kamerfractieleider Patrick Dewael in een opiniestuk op Knack.be. "Laten we ze vooraan plaatsen in onze Grondwet in een preambule. Laten we de scheiding van geloof en staat expliciet in onze belangrijkste wet inschrijven."

Islam wil bij de gemeenteraadsverkiezingen van oktober opkomen in veertien Brusselse en evenveel Waalse gemeenten.

Gescheiden openbaar vervoer

Vandaag deed de partij het voorstel om mannen en vrouwen gescheiden openbaar vervoer aan te bieden. Dat voorstel viel niet in goede aarde bij Vlaamse politici. Francken liet eerder via Twitter weten dat hij "walgt van deze partij" en noemt het "spuwen op Europa".

Ook deed Redouane Ahrouch, penningmeester van de partij en gemeenteraadslid in Anderlecht in La Dernière Heure het opmerkelijke voorstel elke lijst bij de verkiezingen te laten trekken door een man. “Een echte, dappere man. Logisch: de man vooraan, de vrouw erachter. Zodat ze zich veilig voelt. Dat een vrouw de lijst zou kunnen trekken, vind ik onbegrijpelijk. Tenzij we echt geen alternatief hebben."

In hun shariawereld hebben vrouwen geen rechten. En het begint bij apart openbaar vervoer. Ik walg van deze partij ISLAM. Dit is waarom @SafaiDarya en duizenden andere vrouwen uit Iran moesten vluchten. Dit is niet Europa, dit is spuwen op Europa. Theo Francken(@ FranckenTheo) link

Kritiek

Ook andere kopstukken van Vlaamse partijen gaven felle kritiek op Islam. CD&V-voorzitter Wouter Beke noemt het flagrant in strijd met de grondwet en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en roept op tot actie.

Toch zegt de partij dat het geen extreme islam belichaamt. "We willen een islamitische staat zonder dat we willen raken aan de Belgische grondwet. Het gaat ons om de waarden van onze religie", zegt Redouane Ahrouch, penningmeester van de partij.

Ahrouch wil met Islam bewijzen dat extremisten een minderheid zijn binnen de moslimgemeenschap. "Veel moslims zullen op ons stemmen omdat ze het beu zijn dat ons geloof gelinkt wordt aan terrorisme. Wij willen aantonen dat de extremisten een kleine minderheid zijn", zegt hij.

Gescheiden busvervoer vrouwen en mannen? Dat is gewoon flagrant in strijd met Grondwet en EVRM. Kan het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen dit onderzoeken en klacht indienen? #onaanvaardbaar Wouter Beke(@ wbeke) link