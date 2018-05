N-VA wil overkoepelend bedrijf om openbaar vervoer in Antwerpen te regelen kg

02 mei 2018

08u28

Bron: Gazet Van Antwerpen 7 N-VA wil een vervoerbedrijf oprichten voor Antwerpen, dat verantwoordelijk wordt voor al het verkeer en openbaar vervoer in de regio. Dat meldt Gazet van Antwerpen woensdag.

Het vervoerbedrijf moet de mobiliteit in de stad en de rand bundelen, van Beveren tot Malle en van Lier tot Essen. Onder andere treinen, (snel)trams, park & rides, waterbussen, deelfietsen en fietsostrades zouden onder het regionaal vervoerbedrijf vallen. Zo moet alles sneller en efficiënter werken.

"Zo krijgen de lokale besturen meer inspraak door zelf verantwoordelijkheid te dragen", zegt Antwerps schepen van Mobiliteit Koen Kennis (N-VA). Het zogenaamde 'Routeplan 2030' omvat 33 gemeenten. N-VA neemt Londen als voorbeeld.

"De Lijn zit te weinig bij realiteit"

Kennis zegt nog dat er bij De Lijn soms wijzigingen worden doorgevoerd op bus- en tramlijnen die nadelige gevolgen hebben voor de reizigers. "Wij krijgen heel wat mails van reizigers met hun zorgen, maar als we die doorspelen, worden die te weinig meegenomen in de structuur van het bedrijf. De Lijn zit te weinig bij de realiteit. Sommige dossiers lopen ook vertraging op omdat er op dat moment bijvoorbeeld geen geld is voor bepaalde investeringen."

Het budget voor het vervoerbedrijf moet nog berekend worden. De middelen moeten voor de partij komen van NMBS, De Lijn, Vlaanderen, het Agentschap Wegen en Verkeer, de BAM, de stad en de gemeenten. Het vervoerbedrijf zou in 2025 op volle kracht moeten draaien.