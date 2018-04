N-VA wil ook bekwaamheidsbewijs opleggen aan reeds actieve islamleerkrachten TTR

18 april 2018

17u54

Bron: Belga 0 Vanaf 1 september zullen alle beginnende islamleerkrachten in het lager en het secundair onderwijs een bekwaamheidsbewijs moeten kunnen voorleggen. Volgens Vlaams parlementslid Nadia Sminate (N-VA) is dat op zich een goede zaak, maar zij wil graag een stap verder gaan en ook een opleiding opleggen aan de 647 bestaande islamleerkrachten die nu zonder het vereiste diploma voor de klas staan.

Het is een nagel waar Sminate al enkele jaren op klopt. Te veel leerkrachten islamonderwijs staan voor de klas zonder daarvoor het vereiste diploma te hebben.

Voorlopig waren er enkel bekwaamheidsbewijzen vastgelegd voor de eerste twee graden van het secundair onderwijs. Vanaf 1 september zal dat ook gelden voor islamleerkrachten in het basisonderwijs en de derde graad van het secundair onderwijs. "Een doorbraak", zegt minister van Onderwijs Hilde Crevits.

"Dit is inderdaad positief nieuws", zo erkent Sminate. "Ik weet dat het u veel moeite heeft gekost. Maar mijn enthousiasme wordt wat getemperd door het feit dat de leerkrachten die vandaag aan de slag zijn zonder diploma niet gevat worden door de maatregel. Dat wil zeggen dat zo'n 650 leerkrachten die niet beschikken over het vereiste diploma nog tientallen jaren voor de klas kunnen staan. Dat is een teleurstelling", aldus Sminate.

Minister Crevits wijst erop dat die groep bestaande leerkrachten stelselmatig zal uitstromen. Maar dat gaat volgens Sminate "veel te lang duren". "Ik blijf hopen dat u met de Moslimexecutieve tot een vergelijk komt dat die leerkrachten van vandaag ook verplicht worden om die opleiding te volgen. Verplicht hen om dat te doen", suggereerde Sminate.