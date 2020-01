N-VA wil "ondubbelzinnige steun" aan de NAVO kv

30 januari 2020

17u54

Bron: Belga 0 De N-VA wil dat ons land zich "ondubbelzinnig" achter de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) schaart. In een door Open Vld en MR gesteund resolutievoorstel vragen de Vlaams-nationalisten dat de regering de inspanningen verhoogt om zo "ons land terug in de middengroep onder de bondgenoten te brengen".

De NAVO, het militaire bondgenootschap dat 70 jaar geleden werd opgericht, staat onder druk. De Verenigde Staten, veruit de grootste financier van de alliantie, klagen al langer over een onevenwicht in de financiële lastenverdeling van het bondgenootschap. De VS dragen nu bijna een kwart van het NAVO-budget en bouwen dat vanaf volgend jaar af naar 16,35 procent. Heel wat andere lidstaten halen echter niet de drempel van 2% van het bbp aan uitgaven voor defensie. België bengelt op dat vlak ook aan de staart van het NAVO-peloton, al is er wel groeipad uitgetekend.

Niet alleen op financieel vlak kreeg België recent kritiek. Volgens mediaberichten zette een recent resolutievoorstel over het verwijderen van kernwapens uit België kwaad bloed bij de VS en andere NAVO-partners. De Kamer stemde het voorstel uiteindelijk weg.



De N-VA wil nu dat België zich als een betrouwbare NAVO-partner gedraagt. De resolutie van Kamerlid Theo Francken vraagt de federale regering om "opnieuw haar ondubbelzinnige steun aan de NAVO, als hoeksteen voor haar veiligheids- en defensiebeleid toe te kennen" en om "binnen de NAVO steevast de kaart te trekken van de betrouwbare en geloofwaardige partner". De tekst vraagt ook om "bijkomende inspanningen te leveren om ook in de praktijk de billijke lastenverdeling binnen het bondgenootschap te verzekeren".