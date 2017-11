N-VA wil ondersteunende maatregelen voor Gentse ondernemers: "Gent heeft imago van stad die haar bezoekers niet langer welkom heet" IVI

19u23

Bron: Belga 0 Wannes Nimmegeers Het circulatieplan in Gent ging van start in april. N-VA wil dat het Gentse stadsbestuur maatregelen neemt om ondernemers te ondersteunen bij de negatieve gevolgen van het circulatieplan. Uit een Unizo-enquête blijkt dat ongeveer de helft van de Gentse ondernemers de omzet van zijn handelszaak zag dalen. "De enquête bevestigt waarvoor we waarschuwden", klinkt het bij N-VA. "Het nieuwe mobiliteitsplan heeft een negatieve impact op de Gentse economie."

Schepen voor Mobiliteit Filip Watteeuw (Groen) nuanceert: "Ik stel vast dat de helft een verbetering ziet, de andere helft een verslechtering." De indruk dat Gent onbereikbaar zou zijn, "heeft te maken met het gekrakeel rond de invoering van het circulatieplan."

Lagere parkeertarieven

N-VA - de grootste oppositiepartij in Gent - vraagt lagere parkeertarieven en een vereenvoudigd vergunningensysteem voor handelaars. "Maar de parkeertarieven zijn niet hoger dan die van Antwerpen", zegt Watteeuw. "We moeten mensen wel helpen om de juiste parkeergarages te kiezen, want die in het centrum zijn vaak duurder."

"Gent heeft het imago van een stad die haar bezoekers niet langer welkom heet", aldus N-VA. Een beeld dat de schepen erkent. "De indruk dat Gent niet bereikbaar is, leeft sterk. De mensen zijn dat beu, ook handelaars. Het is tijd we samen opnieuw positief in beeld komen. Gent is bereikbaar, ook voor wie geen alternatief heeft voor de wagen."

Imagocampagne

De schepen belooft pijnpunten bij sommige park&rides en bepaalde lijnen van het openbaar vervoer in samenspraak met Gentse ondernemers te verbeteren. "Sommigen hebben aangestuurd op een destructief debat rond het circulatieplan, dat heeft mensen afgeschrikt", aldus Watteeuw.

Het Gentse stadsbestuur voorziet in zijn begroting van volgend jaar 250.000 euro voor een imagocampagne in de Gentse randgemeenten. "Dat mag ook tot aan de provinciegrenzen of daarbuiten", zegt Watteeuw. "Ik ben ervan overtuigd dat we de kar kunnen keren."