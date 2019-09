N-VA wil NMBS gedeeltelijk privatiseren jv haa

18 september 2019

06u15

Bron: belga 25 N-VA heeft een wetsvoorstel ingediend om spoorwegmaatschappij NMBS deels te privatiseren. De partij wil een privépartner aan boord, om de NMBS voor te ­bereiden op de liberalisering van het spoor­verkeer. Dat schrijven Gazet Van Antwerpen en Het Nieuwsblad.

Ons land moet van Europa tegen 2023 concurrentie toelaten op het spoor. In het voorstel van N-VA blijft de overheid meerderheidsaandeelhouder, naar het voorbeeld van Proximus en Bpost. Daarnaast wil N-VA van het vervoersplan én het beheer van de stations een regionale bevoegdheid maken.

Van de ­partijen die nog in de running zijn voor een ­federale regeringsvorming, zijn PS en sp.a ­tegen privatisering, Open Vld is wél voorstander van de ­inbreng van een privéaandeelhouder. “Sp.a verzet zich tegen de uitverkoop van de NMBS aan een private partner. De ervaring in het Verenigd Koninkrijk - het enige land in de Europese Unie waar het spoor volledig geprivatiseerd is - leert dat dit leidt tot minder dienstverlening en hogere ticketprijzen”, zegt sp.a-Kamerlid Joris Vandenbroucke.

“Uitverkoop”

Hij hekelt dat de regering-Michel vijf jaar heeft verloren om de NMBS te moderniseren en klaar te maken voor de toekomst. “Sp.a staat klaar om werk te maken van een performanter spoorbedrijf, maar van een uitverkoop kan geen sprake zijn”, benadrukt Vandenbroucke.

Ook Groen verzet zich tegen privatiseren. Dat zou leiden tot duurdere tickets en slechtere dienstverlening, vreest Kamerlid Kim Buyst. De partij wil daarentegen meer investeren in het openbaar vervoer en wil ook de piste van een tweede Noord-Zuidas onderzoeken, waarvan sprake is in een document van spoornetbeheerder Infrabel.

Noord-Zuidas

“Langer niets doen, is geen optie meer. Er moet een oplossing komen voor de drukke Noord-Zuidas. Zeker als we het spoorverkeer willen doen groeien en de mobiliteitsknoop willen ontwarren. Uit een studie is gebleken dat er meerdere mogelijkheden zijn om Noord-Zuidas aan te pakken. Groen opent graag de dialoog met Infrabel in de bevoegde Kamercommissie over hun visie en plannen”, aldus Buyst.

Op het kabinet van ontslagnemend minister van Mobiliteit François Bellot (MR) noemt men het logisch dat Infrabel studies en onderzoeken uitvoert rond het treinverkeer, maar wil men verder geen commentaar kwijt.