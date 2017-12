N-VA wil nieuwe bouwgronden meer belasten IB

04u15

Bron: Belga 0 photonews Bouwgrond te koop. (Archieffoto.) De N-VA wil nieuwe bouwgronden meer belasten. Dat bericht De Tijd vandaag. Tegen 2040 mag er in Vlaanderen geen nieuwe open ruimte meer worden bebouwd. Wiens bouwgrond opeens open ruimte wordt, wordt daarvoor volledig gecompenseerd. Daarover is de Vlaamse regering het eens.

Maar zo'n volledige compensatie kost geld. Daarom wil de N-VA het geld halen bij wie zijn voordeel haalt uit de betonstop. Wie zijn grond plots bouwgrond ziet worden, betaalt nu al een heffing. De N-VA wil die fors optrekken.

Potje spijzen

"We vinden het logisch dat de overheid eigenaars vergoedt als de waarde van de grond door een overheidsbeslissing vermindert", zegt Vlaams Parlementslid Wilfried Vandaele (N-VA). "Dan is het even logisch dat je als burger een deel van je waardevermeerdering afgeeft als je grond opeens meer waard wordt. Wie van een overheidsbeslissing profiteert, zou een potje moeten spijzen waaruit diegenen vergoed worden die benadeeld worden door een overheidsbeslissing. De belastingbetaler moet daar niet voor opdraaien."