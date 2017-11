N-VA wil niet in Brusselse regering zonder fusie van Brusselse politiezones ep

Bron: Belga 0 Photo News De N-VA stapt in 2019 niet in de Brusselse regering als er geen fusie van de zes Brusselse politiezones komt. Dat heeft Johan Van den Driessche, N-VA-fractieleider in het Brussels parlement, vandaag gezegd tijdens een debat op RTL-TVi.

Na de voorbije rellen in Brussel laaide het debat over de Brusselse politiezones weer op. De Vlaamse partijen zijn voorstander van één eengemaakte zone voor het hele gewest, de Franstalige partijen zijn tegen die fusie. "Voor de N-VA is de fusie een voorafgaandelijke eis aan de vorming van de volgende Brusselse regering. Elke politiezone heeft nu zijn eigen reserve en als we die samenvoegen zal die sterker staan", zei Van den Driessche.

BELGA N-VA-fractieleider in het Brussels parlement Johan Van den Driessche eist een fusie van de Brusselse politiezones.

De Brusselse CD&V-staatssecretaris Bianca Debaets zei dat haar partij destijds als eerste voor de fusie heeft gepleit. Zij betreurt dat slechts drie van de zes huidige zones deelnemen aan het gewestelijk cameraplatform waarop de zones en de MIVB beelden kunnen uitwisselen.

Dat pikken we niet. Een samenleving moet orde op zaken stellen. Gwendolyn Rutten

Keihard optreden

Brussels Open Vld-schepen Els Ampe is ook voor een fusie, maar zegt dat deze de voorbije rellen niet had kunnen voorkomen. Ampe vindt dat de eengemaakte zone zelfs de gewestgrenzen mag overschrijden, tot in Vilvoorde en Machelen. Partijvoorzitster Gwendolyn Rutten zei overigens op het Open Vld-congres dat er "keihard moet opgetreden worden" tegen jongeren die auto's in brand steken, stenen door winkelruiten gooien en de politie aanvallen. "Dat pikken we niet. Lik-op-stuk. Een samenleving moet orde op zaken stellen, lijnen trekken".

Meer politieagenten nodig

Aan Franstalige kant is een ander geluid te horen. Brussels PS-schepen Karine Lalieux meent dat een fusie de politie verder zou doen afstaan van de Brusselaars, die een nabijheidspolitiek en wijkcommissariaten willen. Ze merkte op dat er in Vlaams-Brabant 27 politiezones zijn, terwijl daar minder mensen wonen dan in Brussel. De PS-politica vindt dat het tekort aan de Brusselse politieagenten dat er nu al jaren is, eindelijk weggewerkt moet worden. Ex-schepen en Brussels parlementslid voor cdH Hamza Fassi Fihri is van oordeel dat de fusie een "slecht antwoord op een echt probleem" is.

BELGA Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten sprak harde taal.