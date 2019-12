N-VA wil ngo's subsidies kunnen afnemen bij seksueel misbruik KVE

08 december 2019

06u11

Bron: Belga 0 N-VA heeft in de Kamer een wetsvoorstel ingediend om strenger op te treden tegen seksueel misbruik in de ontwikkelingssamenwerking. Dat schrijft Het Nieuwsblad zondag. Onder impuls van bevoegd minister Alexander De Croo (Open VLD) kwam vorig jaar al een integriteitscharter voor ngo's, maar dat gaat volgens N-VA niet ver genoeg. "We moeten sancties kunnen opleggen", zegt Kamerlid Kathleen Depoorter.

Aanleiding zijn de schandalen bij Oxfam en Caritas. "We moeten er alles aan doen om mensen in zo'n kwetsbare positie te beschermen", vindt Depoorter. Zij diende een wetsvoorstel in. Daarin staat dat er één nationale gedragscode moet komen voor alle organisaties die aan ontwikkelingssamenwerking doen en die geld ontvangen van de federale overheid.

"Een code die ook afdwingbaar is", verklaart Depoorter. "We moeten de subsidies gedeeltelijk of volledig kunnen afnemen van organisaties waar te veel onregelmatigheden worden vastgesteld. Er moet ook een neutraal en centraal meldpunt komen waar slachtoffers hun klacht kunnen indienen zonder vrees dat ze de hulp verliezen."

In de Kamer volgen nu hoorzittingen met De Croo en de hulporganisaties om na te gaan hoe het huidige charter wordt toegepast. Op basis daarvan zal blijken of de andere partijen de nieuwe wetgeving willen invoeren.