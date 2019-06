N-VA wil middenbeuk van parlement: “Laat PVDA maar bij Belang zitten” DDW

18 juni 2019

20u41 0 Nu de 124 Vlaamse volksvertegenwoordigers verkozen zijn, starten de gesprekken over de dagelijkse werking van het parlement. Eén van de discussiepunten: de positie van de verschillende fracties in het halfrond.

Met name N-VA vraagt om al haar 35 volksvertegenwoordigers in de middenbeuk van het halfrond te kunnen laten zetelen. In de vorige legislatuur zat N-VA verspreid over de middenbeuk en de linkerbeuk, bij de verkozenen van Vlaams Belang. Maar ondanks de diepgaande gesprekken tussen beide partijen lopen sommige N-VA-fractieleden daar niet meer zo warm voor. “Laat PVDA maar bij het Belang zitten”, viel gisteren te horen in de wandelgangen. Maar volgens fractieleider Matthias Diependaele is al zijn leden in één blok krijgen, de enige bekommernis. “Als grootste fractie mogen we die vraag toch wel stellen. Maandag beslist het uitgebreid bureau van het parlement over de kwestie.”