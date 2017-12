N-VA wil leefloners sneeuw laten ruimen EB

14u21 0 RV De pijlers van het 'Winterplan' van de N-VA Koksijde-Oostduinkerke. De N-VA-afdeling van Koksijde-Oostduinkerke lanceert een voorstel om leefloners in te zetten om de sneeuw te ruimen. In een bericht op Facebook stellen ze hun 'Winterplan' voor en de eerste pijler is om mensen die een leefloon trekken in te zetten voor gemeenschapsdienst.

"Sneeuw ruimen is niet voor iedereen even makkelijk. Zorgbehoevende personen, bijvoorbeeld, kunnen het voetpad voor hun huis niet zelf sneeuwvrij maken", klinkt het. "Daarvoor kunnen zij vandaag reeds terecht bij de Vrijwilligerswerking van het Koksijds Sociaal Huis. Na een telefoontje komt er zo snel mogelijk een vrijwilliger-sneeuwruimer langs."

Om dat vrijwilligersteam te versterken, heeft de N-VA-afdeling een oplossing: mensen die een leefloon krijgen, verplichten om bij de sneeuwtelefoon aan het werk te gaan. "Begeleide gemeenschapsdienst versterkt het individu en onze gemeente", luidt het. Naast dit voorstel, lanceren ze ook nog ideëen zoals "tien kilogram gratis strooizout" en willen ze "samen de eenzaamheid bestrijden".

Activeren

Lijsttrekker en Europees parlementslid Sander Loones reageert ook. "De vrijwilligerswerking voor zorgbehoevenden is fantastisch. N-VA wil daarbij nog een stap verder gaan. Wie een leefloon ontvangt in Koksijde zou ook ingeschakeld moeten worden bij de Sneeuwtelefoon. Zo gaan we voor begeleid gemeenschapswerk van leefloners. Meer plaatsen in onze gemeente zouden zo sneller sneeuwvrij kunnen worden gemaakt. En met doorgedreven gemeenschapsdienst kunnen we mensen met een leefloon activeren, en hen sneller een opstap bieden naar een reguliere job."