N-VA wil Jean-Marie Dedecker op West-Vlaamse lijst SPS

29 november 2018

09u47

De N-VA wil Jean-Marie Dedecker op de West-Vlaamse lijst voor de verkiezingen van volgend jaar zetten. Maar Dedecker twijfelt of hij op het aanbod ingaat. Dat schrijft De Tijd vandaag. In januari wordt hij burgemeester van Middelkerke, al sluit hij in Humo niet uit dat hij als onafhankelijke op een lijst zou kunnen staan.

De N-VA scoorde niet goed bij de jongste verkiezingen in West-Vlaanderen. De partij haalde er nog geen 20 procent, een verlies van zes procent in vergelijking met de gemeenteraadsverkiezingen in 2012. En dus is de N-VA op zoek naar sterke figuren voor de West-Vlaamse lijsten. De benoeming van Sander Loones als nieuwe minister van Defensie past in die strategie.

Dedecker en de N-VA hebben al een bewogen geschiedenis achter de rug. In 2006 werd Dedecker lid van N-VA nadat hij was buitengezet bij Open Vld. Maar toenmalig kartelpartner CD&V wilde niks weten van Dedecker, waarna N-VA hem liet vallen. Daarop richtte Dedecker zijn eigen partij op, Lijst Dedecker, waarmee hij uiteindelijk ook verkozen raakte. Een jaar geleden werden de plooien tussen Bart De Wever en Jean-Marie Dedecker terug gladgestreken.

Bij de N-VA willen ze het nieuws bevestigen noch ontkennen, maar dat heeft volgens De Tijd alles te maken met het feit dat de zaak nog niet rond is.