N-VA wil gezinshereniging voor mensen met tijdelijke verblijfsvergunning inperken

02 februari 2020

14u39

N-VA-Kamerleden Yoleen Van Camp en Theo Francken dienen een wetsvoorstel in om de visa voor de gezinsleden van subsidiair beschermden voor twee jaar op te schorten en nadien fors in te perken. Dat zeiden ze in VTM NIEUWS. Subsidiair beschermden zijn mensen met een tijdelijke verblijfsvergunning, bijvoorbeeld omdat ze vluchten voor oorlog in hun land.

Wie asiel aanvraagt, kan als vluchteling erkend worden als hij in eigen land een risico loopt op vervolging omwille van zijn ras, politieke overtuiging, religie of omdat hij tot een bepaalde sociale groep behoort. Wie daarvoor niet in aanmerking komt, maar in eigen land wel gevaar loopt wegens oorlog of omdat hij of zij een ernstig risico loopt op foltering of executie kan subsidiaire bescherming krijgen. Die ‘subsidiair beschermden’ krijgen een tijdelijke verblijfsvergunning van een jaar, die mogelijk verlengd kan worden als de situatie in het thuisland niet verbetert. Na vijf jaar kan de verblijfsvergunning definitief worden.

N-VA'ers Van Camp en Francken stellen nu voor om de visa voor gezinsleden van subsidiair beschermden voor twee jaar op te schorten. Nadien zouden er limieten per maand worden ingesteld. "Het exacte maandelijkse aantal kan nog vastgelegd worden na parlementair debat, zodat hier een democratisch draagvlak voor is. Wij geven alvast een aanzet met een maximum aantal van vijftig goedgekeurde visa-aanvragen per maand," klinkt het. Jaarlijks worden er een duizendtal van die aanvragen ingediend.

Francken en Van Camp zeggen dat Duitsland in 2018 een gelijkaardig systeem invoerde. "Wat de sociaal-christendemocratische meerderheid in Duitsland invoerde, moet ook bij ons kunnen", zeggen ze. N-VA diende de voorbije maanden nog andere wetsvoorstellen in om gezinshereniging strenger te maken.