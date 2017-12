N-VA wil "échte snelrechtprocedure" met straffen na enkele dagen TK

13u52

Bron: Belga 7 ANP XTRA N-VA-Kamerlid Kristien Van Vaerenbergh wil dat er in België een "échte snelrechtprocedure" wordt ingevoerd, waarbij relschoppers en andere geweldplegers al na een paar dagen gestraft worden. De huidige procedure, die zegt dat verdachten binnen de twee maanden voor de rechtbank moeten verschijnen en binnen de vier maanden berecht moeten worden, is volgens Van Vaerenbergh geen snelrecht.

Na de rellen in Brussel werd bepaald dat de relschoppers via een snelrechtprocedure berecht zullen worden. Maar omdat de procedure voorziet dat verdachten binnen een termijn van enkele maanden berecht moeten worden, spreekt Van Vaerenbergh over 'het misleiden van de publieke opinie'. "Als ik het over snelrecht heb, dan spreek ik over een kwestie van dagen", zegt ze in een persbericht.

Ten tijde van het Europees voetbalkampioenschap in 2000 kende ons land heel even een snelrechtprocedure waarbij een verdachte binnen de zeven dagen voor de rechtbank moest verschijnen. Omdat het Grondwettelijk Hof de regeling om procedurele redenen vernietigd heeft, vraagt Van Vaerenbergh aan minister van Justitie Koen Geens (CD&V) om de wetgeving zo snel mogelijk te herstellen. Het gerecht moet organisatorisch volgen, precies de reden waarom in het regeerakkoord werd opgenomen dat er in elk gerechtelijk arrondissement een snelrechtkamer moet worden geïnstalleerd, zegt Van Vaerenbergh.

BELGA Kristien Van Vaerenbergh

Lik op stuk

Ze vindt "echt" snelrecht "noodzakelijk voor een geïntegreerd lik-op-stukbeleid" van politie én justitie. Volgens Van Vaerenbergh is de procedure uiterst geschikt voor veelplegers, bij evenementen en demonstraties, geweld tegen personen met een publieke functie of uitgaansgeweld. "Om een gevoel van straffeloosheid te vermijden moet men in deze soort zaken snel en kordaat optreden."

De N-VA'ster benadrukt dat de procedure enkel mogelijk is bij eenvoudige zaken die geen uitgebreid onderzoek vereisen, bijvoorbeeld een betrapping op heterdaad of wanneer de dader bekent. Net vandaag raakte bekend dat het voorbije jaar 2.464 winkeldieven, relschoppers of 'kleine' criminelen via snelrecht berecht werden, waarmee het gebruik van de procedure in dalende lijn zit.